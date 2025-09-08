Encontraron muerto a Cristian Procoppo, el hombre que era buscado en Viedma: había desaparecido hace dos semanas

Luego de dos semanas de intensa búsqueda en Viedma, las fuerzas policiales en otro operativo de rastrillaje encontraron el cuerpo de Cristian Procoppo, el hombre que había desaparecido el pasado 24 de agosto. Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que fue hallado este lunes en la zona del río Negro en jurisdicción de Carmen de Patagones.

El hallazgo del cuerpo se produjo este lunes alrededor de las 11.30. Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, fue visto a la altura del muelle de Prefectura que se ubica sobre el río Negro, pero del lado de Carmen de Patagones.

Las autoridades al constatar el cuerpo, pudieron confirmar que se trataba de Cristian Procoppo, el hombre que era intensamente buscado en Viedma desde hace dos semanas.

Una salida de un boliche de Viedma y un rastro captado en cámaras de seguridad

La familia de Procoppo denunció su desaparición luego de que saliera de un boliche el fin de semana y no regresara.

Desde entonces, se montó un operativo de búsqueda que incluyó testimonios y peritajes de cámaras. El miércoles surgió un dato clave que redireccionó el operativo: nuevas imágenes lo mostraron caminando hacia el río Negro. Una cámara lo captó atravesando la vereda de la costanera y descendiendo en dirección al río.

Este material audiovisual confirmó que el último rastro de Procoppo lo ubica junto al río, lo que llevó a ampliar la zona de búsqueda en el curso de agua.

Dónde recurrir en Neuquén y Río Negro para buscar ayuda si se reconocen signos de alerta sobre suicidios

En Neuquén, los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas.

También se pueden consultar en los centros de salud y hospitales del interior. Además se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro ante una situación de intento de suicidio o de riesgo de autolesión se puede llamar al 911. También pueden acercarse o comunicarse con el hospital o centro de salud más cercano, o bien a través de la línea telefónica nacional y gratuita de Salud Mental 0800 999 0091.