El tridente climático que afecta a la Patagonia: ingresa un frente frío con viento, lluvias y hasta nevadas

La Patagonia se prepara para resistir una de las semanas más complejas en lo que va del año. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el ingreso de tres frentes fríos consecutivos desde el océano Pacífico transformará el mapa regional en un escenario de condiciones extremas.

El menú climático incluye desde las primeras nevadas en las montañas hasta ráfagas que superarán los 80 km/h en la estepa.

El invierno se anticipa en la Cordillera a mediados de marzo

Desde este lunes, el primer frente frío golpea con fuerza a Neuquén, Río Negro y Chubut.

Nieve y Frío: En las cotas medias y altas de la montaña ya se esperan las primeras nevadas de la temporada.

En las cotas medias y altas de la montaña ya se esperan las primeras nevadas de la temporada. Impacto Local: En ciudades como Bariloche, la máxima no superará los 9°C, mientras que en Villa La Angostura y San Martín de los Andes las lluvias serán persistentes y podrían generar anegamientos.

Vientos extremos y temporal en el sur de la Patagonia para el martes

Para el martes, mientras el sistema de baja presión se desplaza, el viento tomará el protagonismo absoluto:

Ráfagas violentas: en la estepa rionegrina y gran parte de Santa Cruz, los vientos superarán los 80 km/h .

en la estepa rionegrina y gran parte de Santa Cruz, los vientos superarán los . Rigor en Ushuaia: en el extremo sur, el termómetro apenas rozará los 5°C en un ambiente de lluvia y humedad extrema.

El «serrucho» térmico del miércoles: qué pasará a mediados de semana

El tercer frente llegará a mitad de semana, pero antes provocará un fenómeno curioso: un marcado contraste de temperaturas.