El tridente climático que afecta a la Patagonia: ingresa un frente frío con viento, lluvias y hasta nevadas
La región atraviesa un periodo de extrema inestabilidad. El ingreso consecutivo de sistemas frontales desde el Pacífico provocará desde nevadas en la cordillera hasta un "veranito" de 28°C en el valle antes del gran impacto del viento.
La Patagonia se prepara para resistir una de las semanas más complejas en lo que va del año. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el ingreso de tres frentes fríos consecutivos desde el océano Pacífico transformará el mapa regional en un escenario de condiciones extremas.
El menú climático incluye desde las primeras nevadas en las montañas hasta ráfagas que superarán los 80 km/h en la estepa.
El invierno se anticipa en la Cordillera a mediados de marzo
Desde este lunes, el primer frente frío golpea con fuerza a Neuquén, Río Negro y Chubut.
- Nieve y Frío: En las cotas medias y altas de la montaña ya se esperan las primeras nevadas de la temporada.
- Impacto Local: En ciudades como Bariloche, la máxima no superará los 9°C, mientras que en Villa La Angostura y San Martín de los Andes las lluvias serán persistentes y podrían generar anegamientos.
Vientos extremos y temporal en el sur de la Patagonia para el martes
Para el martes, mientras el sistema de baja presión se desplaza, el viento tomará el protagonismo absoluto:
- Ráfagas violentas: en la estepa rionegrina y gran parte de Santa Cruz, los vientos superarán los 80 km/h.
- Rigor en Ushuaia: en el extremo sur, el termómetro apenas rozará los 5°C en un ambiente de lluvia y humedad extrema.
El «serrucho» térmico del miércoles: qué pasará a mediados de semana
El tercer frente llegará a mitad de semana, pero antes provocará un fenómeno curioso: un marcado contraste de temperaturas.
- El «veranito» del Valle: mientras la cordillera se congela, ciudades como Neuquén capital podrían registrar una máxima de 26°C y Trelew alcanzaría los 28°C.
- El final del suspiro: este calor será breve; una vez que el tercer frente avance hacia el este, el patrón otoñal se asentará definitivamente en toda la región con un marcado descenso térmico.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar