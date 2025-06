El boletín de avalanchas llegó con una nevada a Bariloche esta temporada aunque no alcanza para esquiar

Al igual que desde hace cinco años, seis integrantes de la Asociación Argentina de Guías de Montaña comenzaron a difundir el boletín diario que advierte sobre el riesgo de avalanchas en Bariloche. El primer informe de la temporada llegó de la mano de una nevada esperada aunque no alcanzó a cubrir del todo los cerros.

«En la zona este del área de cobertura (cerro Catedral y Challhuaco) no había acumulaciones significativas. Sin embargo, la zona oeste ya presenta una base de nieve, que podría generar problemas en sectores específicos tras las precipitaciones de las últimas 12 horas, que acumularon unos 40 centímetros en la zona alpina», indica el primer reporte.

Advierte también que la mayor preocupación son «las piedras apenas tapadas por la nieve, una condición riesgosa que se debe tener muy en cuenta«. «Esto significa que no hay nieve suficiente para esquiar. El cerro está apenas pintado de blanco y podría haber accidentes», aclaró Luciano Fiorenza, director de Centro de Información de Avalanchas (Ciav). «Estamos al límite -agregó-. Si bien cayó una buena nevada, no había nada en la base de Catedral. No hay nieve para esquiar ni que genere un riesgo de avalancha, pero en el cerro López sí».

El primer reporte se realiza a las 5 de la mañana. Foto: gentileza

La actividad del Boletín de Avalanchas comienza el 15 de junio, pese a que la situación es cambiante año tras año. «En 2024, recordó Fiorenza, la nieve llegó a fines de abril. En 2021, en agosto. Cada nevada es particular. Aunque lo normal es que para esta época, ya haya nieve en la zona alta. Pero es impredecible. Este es el mes más frío y húmedo del año; de modo que debería estar cargando de nieve».

El pronóstico para los próximos 10 días marca precipitaciones, aunque no en gran cantidad. «Seguramente se irá juntando nieve y en julio habrá un manto más grande», dijo.

El trabajo del Ciav comenzó el primero de junio cuando el equipo del Ciav comenzó a instalar los corrales de nieve y las estaciones meteorológicas que permiten hacer los informes aún más rigurosos. Este año, se renovaron algunos equipos que ya estaban estropeados por las inclemencias del clima. «Una cosa es el estudio de la cantidad de nieve que cayó y otra, la estabilidad del manto», recalcó Fiorenza, al tiempo que explicó que, por una cuestión logística, se trabaja principalmente «cerca de refugios o en zonas accesibles». Por eso, el foco está puesto en el refugio Jakob, en el cerro López y Catedral.

«Si tenemos que hacer mantenimiento en un lugar donde no se accede fácilmente, se complica ir a reparar o hacer asistencia. Los corrales nos permiten hacer un seguimiento de la precipitación; en las estaciones más remotas hay cámaras. Todas las mañanas se chequea cuánta nieve cayó. El registro se repite por la tarde», detalló.

Desde hace dos años, no se toman registros del cerro Challhuaco debido a la accesibilidad ya que, en muchas ocasiones, el camino se cierra. Además, sus condiciones son similares a las de Catedral. «Podemos transpolar la información«, aclaró Fiorenza.

Junio transcurre con poca nieve. Foto: gentileza

El reporte de avalanchas comenzó en plena pandemia cuando la gente comenzó a frecuentar los senderos de montaña. «En esta quinta temporada, podemos decir que la gente empieza a usarlo como si fuera un pronóstico. Lo mira antes de salir. Se sabe que la inestabilidad es parte de la gestión de riesgos de cualquiera que sale a la montaña«, señaló.

Fiorenza recalcó que como director, trabaja ad honorem, pero los técnicos que realizan el reporte todos los días a las 5, toma observaciones del terreno e instala los materiales de estudio «son rentados».