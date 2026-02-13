El clima en la Cordillera para el fin de semana largo de Carnaval: tiempo bueno, sol y ascenso de temperaturas

El fin de semana largo de Carnaval llegará a la región cordillerana con condiciones climáticas favorables, ideales para el turismo y las actividades al aire libre. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se esperan días de tiempo bueno, soleado y calmo, con un ascenso progresivo de las temperaturas durante el sábado, domingo y lunes.

De acuerdo al informe oficial, el sábado y domingo presentarán ambiente templado durante el día y frío por la noche, mientras que el lunes será la jornada más cálida del fin de semana. Hacia el martes, en tanto, se prevé un cambio en las condiciones, con inestabilidad y probabilidad de lluvias en la cordillera, además de períodos de viento en toda la región.

Desde la AIC indicaron que, pese a este cambio puntual, se mantienen los días típicos de verano y calor durante la segunda quincena de febrero, especialmente en horas diurnas.

Pronóstico por localidades

En San Carlos de Bariloche, el sábado se espera una temperatura máxima de 19 °C y una mínima de 1 °C. El domingo ascenderá levemente a 20 °C, con mínima de 2 °C, mientras que el lunes el termómetro llegará a 22 °C y una mínima de 12 °C. Para el martes, la máxima descenderá a 17 °C, con mínima cercana a 0 °C, en un contexto más inestable.

En San Martín de los Andes, el sábado se prevé una máxima de 17 °C y mínima de 0 °C. El domingo alcanzará los 19 °C, con mínima similar, y el lunes subirá a 20 °C con mínima de 1 °C. El martes se espera un marcado descenso, con 15 °C de máxima y hasta -3 °C de mínima.

Para Villa La Angostura, el sábado se anticipa una máxima de 17 °C y mínima de -1 °C. El domingo la máxima será de 19 °C, con mínima de 0 °C, y el lunes llegará a 20 °C, con mínima de 2 °C. El martes se presentará más fresco e inestable, con 16 °C de máxima y -2 °C de mínima.

En El Bolsón, el sábado la máxima será de 19 °C y la mínima de 1 °C. El domingo alcanzará los 20 °C, con mínima similar, y el lunes será el día más cálido, con 22 °C y mínima de 10 °C. Para el martes, el pronóstico indica una máxima de 17 °C y mínima de -1 °C.

El fin de semana largo se perfila con buen tiempo, sol y temperaturas cálidas, confirmando que la Cordillera transita una segunda quincena de febrero con temperaturas agradables, aunque con la habitual amplitud térmica característica de la región.