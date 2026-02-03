Río Negro definió cuándo se abona el incentivo especial para quienes trabajaron durante las Fiestas
El beneficio incluye a todo el personal esencial que prestó tareas el 24, 25 y 31 de diciembre de 2025; como también el 1 de enero del corriente año.
El Gobierno de Río Negro confirmó que el próximo 10 de febrero se abonará el incentivo especial destinado al personal esencial de la Administración Pública que prestó servicios durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
La medida busca reconocer a quienes garantizaron la continuidad de los servicios esenciales durante fechas clave del calendario, en un contexto de alta demanda operativa.
A quiénes alcanza el beneficio
El incentivo está dirigido a todo el personal esencial que cumplió funciones los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2025, y el 1 de enero de 2026.
El pago, de carácter no remunerativo y no bonificable, será de $93.750 por cada día trabajado, guardia o turno completo. Alcanza al personal comprendido en las Leyes 679, 1844 y 5185 que se desempeña en dependencias del:
- Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura
- Secretaría de Estado de Energía y Ambiente
- Ministerio de Seguridad y Justicia
- Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo
Personal incluido
También están alcanzados por el beneficio:
- Personal policial y penitenciario
- Brigadistas del SPLIF
- Agentes de Áreas Naturales Protegidas
- Trabajadores de servicios esenciales en CAINA
- Personal de centros socioeducativos
- Dispositivos de guardias
- Equipos de atención a familias en situación de vulnerabilidad y adultos mayores
Régimen especial para el sistema de salud
En el caso del sistema de salud, el Gobierno provincial dispuso un esquema diferencial:
- Pago doble de horas extras u horas pasivas para el personal comprendido en la Ley 1844
- Pago doble de guardias activas o pasivas para el personal de la Ley 1904
- Pago doble para médicos y médicas residentes incluidos en la Ley 4919
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que este pago busca valorar y acompañar a quienes cumplieron un rol clave para que los servicios esenciales funcionaran con normalidad durante las Fiestas.
El incentivo se suma a otras medidas de reconocimiento al personal que sostiene áreas críticas del Estado rionegrino, especialmente en contextos de alta exigencia operativa.
