Río Negro definió cuándo se abona el incentivo especial para quienes trabajaron durante las Fiestas 

Río Negro definió cuando pagará el adicional para quienes trabajaron en las fiestas de fin de año.

El Gobierno de Río Negro confirmó que el próximo 10 de febrero se abonará el incentivo especial destinado al personal esencial de la Administración Pública que prestó servicios durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La medida busca reconocer a quienes garantizaron la continuidad de los servicios esenciales durante fechas clave del calendario, en un contexto de alta demanda operativa.

A quiénes alcanza el beneficio

El incentivo está dirigido a todo el personal esencial que cumplió funciones los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2025, y el 1 de enero de 2026.

El pago, de carácter no remunerativo y no bonificable, será de $93.750 por cada día trabajado, guardia o turno completo. Alcanza al personal comprendido en las Leyes 679, 1844 y 5185 que se desempeña en dependencias del:

Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura

Secretaría de Estado de Energía y Ambiente

Ministerio de Seguridad y Justicia

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

Personal incluido

También están alcanzados por el beneficio:

Personal policial y penitenciario

Brigadistas del SPLIF

Agentes de Áreas Naturales Protegidas

Trabajadores de servicios esenciales en CAINA

Personal de centros socioeducativos

Dispositivos de guardias

Equipos de atención a familias en situación de vulnerabilidad y adultos mayores

Régimen especial para el sistema de salud

En el caso del sistema de salud, el Gobierno provincial dispuso un esquema diferencial:

Pago doble de horas extras u horas pasivas para el personal comprendido en la Ley 1844

para el personal comprendido en la Pago doble de guardias activas o pasivas para el personal de la Ley 1904

para el personal de la Pago doble para médicos y médicas residentes incluidos en la Ley 4919

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que este pago busca valorar y acompañar a quienes cumplieron un rol clave para que los servicios esenciales funcionaran con normalidad durante las Fiestas.

El incentivo se suma a otras medidas de reconocimiento al personal que sostiene áreas críticas del Estado rionegrino, especialmente en contextos de alta exigencia operativa.