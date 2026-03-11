Recta final de las elecciones en el IUPA: cuándo se vota el nuevo Consejo Superior

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) atraviesa la etapa final de su proceso electoral. Los comicios para elegir a los integrantes del Consejo Superior se realizarán el 15 y 16 de marzo.

Más de 4.380 personas entre estudiantes, docentes, no docentes y graduados están habilitadas para votar en las sedes del IUPA. Será la primera vez que la institución conforme su órgano máximo de gobierno mediante un proceso participativo.

La convocatoria quedó establecida mediante resolución del Rector Normalizador, Gerardo Blanes, en ejercicio de las atribuciones previstas en el Estatuto del IUPA.

Listas oficializadas y participación por claustros: conocé quiénes se presentan

La Junta Electoral oficializó las candidaturas el 26 de febrero, luego de analizar las presentaciones realizadas dentro del plazo previsto. Durante ese proceso se realizaron observaciones formales que fueron subsanadas por las agrupaciones para garantizar la participación.

En el claustro no docente competirán las listas Celeste y blanca y La Unión. En graduados se presentaron Frente de unidad “La Pugliese”, Celeste y blanca y La Unión.

En el sector estudiantil participarán Frente de unidad “La Pugliese”, Lista 17, La Unión y UNESA.

En el claustro docente la competencia se organiza por departamentos. En Artes Audiovisuales se oficializaron Celeste y blanca, La Tercera y La Unión. En Arte Dramático, Frente de unidad “La Pugliese”, Celeste y blanca y La Unión. En Artes del Movimiento, Frente de unidad “La Pugliese”, Celeste y blanca y La Unión.

En Artes Visuales competirán Celeste y blanca, La Unión y Visuales Independientes. En Formación General estarán Frente de unidad “La Pugliese”, Celeste y blanca y La Unión. En Música, las listas serán Frente de unidad “La Pugliese”, Celeste y blanca y La Unión.

Elecciones IUPA: votación, escrutinio y definición del rectorado

La votación será presencial en sedes habilitadas durante dos jornadas. En esa instancia se elegirán consejeros titulares y suplentes que integrarán el Consejo Superior.

El escrutinio se dará a conocer el 17 de marzo y posteriormente se abrirá el período de impugnaciones previsto en el reglamento electoral. Con el proceso concluido, el nuevo cuerpo realizará su primera sesión el 30 de marzo.

En ese encuentro se concretará uno de los hitos centrales del calendario institucional: la elección del rector o rectora que conducirá el IUPA durante los próximos cuatro años.