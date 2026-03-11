Un mes entre láseres, reactores y experimentos en Bariloche: la experiencia de investigar en el Instituto Balseiro

El programa está destinado a estudiantes de carreras de grado en ciencias (Física, Química o afines) e Ingenierías, con al menos el 75% de la carrera aprobada. Crédito foto: Prensa Instituto Balseiro

Diez estudiantes avanzados y graduados recientes de distintas provincias del país vivieron una experiencia poco habitual para quienes aún están en formación: investigar en laboratorios de alto nivel científico durante un mes. Fue en el marco del programa Becas de Verano del Instituto Balseiro, que se desarrolló durante febrero en el Centro Atómico Bariloche.

Acompañados por docentes e investigadores de la institución educativa, los participantes se integraron a distintos equipos de trabajo y desarrollaron proyectos experimentales vinculados a áreas como física, ingeniería y ciencia de materiales. El programa, creado en 1994, busca que estudiantes avanzados puedan complementar su formación con una experiencia directa en investigación.

En la edición 2026 participaron jóvenes provenientes de universidades de Misiones, Chubut, Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Buenos Aires, Salta y Neuquén. El interés por el programa del Balseiro creció en los últimos años: entre 2022 y 2024 la cantidad de postulantes aumentó un 50%.

En primera persona: «en el laboratorio uno ve cosas que en la universidad aparecen de forma teórica»

Baltazar Fernández, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional del Sur, trabajó en el Laboratorio de Propiedades Mecánicas, donde colaboró en estudios sobre materiales utilizados en la industria nuclear. “En el laboratorio uno ve cosas que en la universidad aparecen de forma teórica, y acá están”, contó sobre su experiencia.

Otra participante fue Guadalupe Paz, licenciada en Física por la Universidad Nacional de Río Cuarto, quien se sumó a un proyecto del acelerador de iones del laboratorio de Física de Superficies. Según explicó, el programa le permitió acceder a equipamiento que no siempre está disponible en otras universidades. “Es una experiencia muy enriquecedora, sobre todo por la posibilidad de trabajar en un laboratorio que en mi universidad no existe”, señaló.

Desde Corrientes llegó Lucero Delugo, profesora de Física que actualmente finaliza su licenciatura. Durante su estadía participó en un proyecto de cavitación láser, orientado a estudiar el colapso de burbujas y las temperaturas que se generan en ese proceso. “Lo que más me gusta es hacer las mediciones y ajustar el experimento cuando algo no funciona”, contó.

El programa concluyó con una sesión de pósters científicos en el Centro Atómico Bariloche, donde los becarios presentaron los resultados de sus trabajos. Según explicaron desde el Instituto Balseiro, la propuesta busca que los jóvenes se integren a líneas de investigación ya en marcha y puedan trabajar directamente en el laboratorio. La próxima convocatoria está prevista para septiembre.

Físicos del Balseiro se reencontraron en Bariloche a 50 años de su egreso

A medio siglo de haberse graduado, integrantes de la promoción número 18 de la Licenciatura en Física del Instituto Balseiro se reencontraron en Bariloche para celebrar su egreso y compartir sus trayectorias profesionales.

El encuentro se realizó el 2 de marzo en el salón de actos de la institución y reunió a egresados, docentes y miembros de la comunidad académica. Los físicos que comenzaron sus estudios en 1972 y se graduaron en 1975 desarrollaron carreras en distintos campos, desde la investigación en ciencia de materiales y energía nuclear hasta la astrofísica, la medicina nuclear, la industria y la gestión científica.

Durante la reunión, varios de ellos recordaron su paso por el instituto y destacaron la formación recibida, así como el valor del reencuentro para reconstruir experiencias y momentos compartidos.

