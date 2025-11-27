Alerta por tormentas en siete provincias: cuándo se esperan las lluvias y ráfagas este jueves en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que rige una advertencia en gran parte del país para este 27 de noviembre.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que hay una alerta por tormentas para este jueves 27 de noviembre en siete provincias, incluida Buenos Aires. Se esperan ráfagas y ocasional caída de granizo.
Cuáles son las provincias con alerta por tormentas este jueves
La alerta por tormentas abarca el norte de Mendoza y San Luis, Córdoba, sur de La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
«El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual», comunicó el SMN.
Alerta por tormentas en Buenos Aires: las zonas afectadas
El SMN detalló los puntos con alerta en Buenos Aires y los peores horarios:
- Adolfo Gonzales Chaves – Centro de Lobería – Norte de Coronel Dorrego – Norte de Necochea – Norte de San Cayetano – Norte de Tres Arroyos: alerta para este jueves por la tarde.
- Campana – Exaltación de la Cruz – San Antonio de Areco – Zárate: alerta este jueves por la noche.
- Costa de General Pueyrredón – Costa de Mar Chiquita – General Alvarado: alerta durante la tarde y noche
Recomendaciones durante la alerta por tormentas
Estas son las recomendaciones del SMN durante la alerta por tormentas:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si se está al aire libre, buscar efugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
