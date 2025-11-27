Alerta por tormentas en siete provincias: cuándo se esperan las lluvias y ráfagas este jueves en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que hay una alerta por tormentas para este jueves 27 de noviembre en siete provincias, incluida Buenos Aires. Se esperan ráfagas y ocasional caída de granizo.

Cuáles son las provincias con alerta por tormentas este jueves

La alerta por tormentas abarca el norte de Mendoza y San Luis, Córdoba, sur de La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

«El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual», comunicó el SMN.

Alerta por tormentas en Buenos Aires: las zonas afectadas

El SMN detalló los puntos con alerta en Buenos Aires y los peores horarios:

Adolfo Gonzales Chaves – Centro de Lobería – Norte de Coronel Dorrego – Norte de Necochea – Norte de San Cayetano – Norte de Tres Arroyos: alerta para este jueves por la tarde.

Campana – Exaltación de la Cruz – San Antonio de Areco – Zárate: alerta este jueves por la noche.

Costa de General Pueyrredón – Costa de Mar Chiquita – General Alvarado: alerta durante la tarde y noche

Recomendaciones durante la alerta por tormentas

Estas son las recomendaciones del SMN durante la alerta por tormentas: