El milagro del Glaciar Leones en Chile: la odisea de un fotógrafo para captar un eclipse contra todo pronóstico

La fotografía de naturaleza es, en esencia, una apuesta contra la incertidumbre. Para el fotógrafo Liam Man, esta premisa alcanzó niveles críticos en su reciente expedición al Glaciar Leones.

Su objetivo: documentar un eclipse solar desde las superficies de hielo más gélidas de Chile. Lo que comenzó como un proyecto planificado estuvo a punto de ser un fracaso logístico y financiero.

Una apuesta autofinanciada contra el clima

Apenas siete días antes del evento, el panorama era desolador: los pronósticos predecían un 100% de nubosidad. Ante la falta de garantías, los patrocinadores retiraron su apoyo. Sin embargo, Man decidió autofinanciar la travesía.

«No teníamos nada reservado debido al mal tiempo», relató el fotógrafo, quien decidió seguir adelante para retratar el vínculo entre los guías locales y el entorno extremo.

Diez horas de caminata y una semana de aislamiento

Alcanzar la ubicación estratégica fue una carrera de obstáculos física y técnica para el equipo:

Trayecto: 5 horas por carretera y 10 horas de caminata cargando equipo pesado.

5 horas por carretera y cargando equipo pesado. Acceso: Un cruce final en bote para llegar al corazón del glaciar.

Un cruce final en bote para llegar al corazón del glaciar. Espera: Acamparon durante una semana en total aislamiento, bajo cielos que amenazaban con arruinar la misión.

El día del eclipse, la fortuna cambió: el cielo se presentó completamente despejado. Man describió el momento como «milagroso», permitiendo captar con nitidez cómo el Sol era devorado por la sombra lunar en un entorno de azul profundo y hielo milenario.

Para el fotógrafo, la imagen final es más que un logro técnico; es una perspectiva transformadora sobre nuestro lugar en el universo y un testimonio de resistencia absoluta frente a las probabilidades.