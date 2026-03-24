Alertas por lluvia, zonda y viento con ráfagas de hasta 110 km/h: cinco provincias afectadas, tres en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un combo de alertas amarillas que tendrá impacto en varias provincias del país, la mayoría se ubican en la Patagonia. Según el anuncio, este 24 de marzo se espera una jornada que combinará lluvia, zonda y viento con ráfagas de hasta 110 km/h.

Este fenómeno se fusionó con un cambio de aire por el cambio de estación que potenció la inestabilidad climática.

Las alertas que impactarán en Argentina

Sobre la lluvia, el organismo lanzó una alerta amarilla que tendrá impacto en un sector del sur de la Patagonia. Detalló que se prevén lluvias, algunas localmente fuertes con «valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local».

También resalta: «No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas más elevadas».

La alerta de viento, por su parte, alcanzará la totalidad de cinco provincias afectadas. Ingresarán vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h.

Finalmente por el Zonda, está alerta alcanzará a Mendoza. El área será afectada por viento con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. «Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas», remarcó el organismo.

Las provincias bajo alerta

El SMN compartió el mapa con el detalle de las provincias afectadas y así se pudo determinar que será una jornada complicada para: