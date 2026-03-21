El otoño se instala en el Alto Valle: sábado fresco y de mucho viento, ¿qué pasa con la lluvia?

La Patagonia atraviesa otro cambio de aire, los días de verano quedaron atrás y se le dio paso al clima otoñal. Después de un viernes de inestabilidad climática con la presencia de algunos chaparrones aislados, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó un jornada similar aunque bajó la probabilidad de precipitaciones.

Según el pronóstico, se espera un sábado de clima fresco durante las primeras y últimas horas del día marcado por la presencia de viento y algunas nubes.

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Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se mantendrá con nubosidad variable, alternando momentos de sol con periodos mayormente cubiertos, pero por el momento se descartan las probabilidades de precipitaciones.

De acuerdo al pronóstico, este 21 de marzo la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 21°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 11°C, ofreciendo un inicio y un cierre de día más fresco en toda la región.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó las alertas y recalcó que las probabilidades durante toda la jornada, desde las primeras horas hasta el cierre del día, se mantienen en un 0%.

El factor determinante del día será el viento, especialmente en la tarde donde se pronostican ráfagas que oscilarán entre los 51 y 59 km/h. Con el correr de las horas, la intensidad de las ráfagas se mantendrá presente, y hacia la noche, la velocidad constante se ubicará entre los 13 y 22 km/h, con ráfagas remanentes de entre 42 y 50 km/h provenientes del sector este.