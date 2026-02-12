El Parque Nacional Lanín anunció el cierre de un sendero por las llegada de tormentas este jueves

Desde el Parque Nacional Lanín comunicaron que este jueves 12, cerraron un camino de ingreso al sector por las condiciones climáticas. Las recientes lluvias dañaron de forma severa el trayecto, lo cual representa peligro para los turistas y personal del lugar.

El camino de ingreso al área de Queñi se encuentra cerrado a causa de la cantidad de lluvia caída por la ultima tormenta. El barro y agua acumulada dificultan el acceso de vehículos al lugar y con la posibilidad de estancamiento en cualquier punto.

Ante este panorama, guardaparques del Parque Nacional prohibieron el ingreso al lugar por vehículo hasta nuevo aviso. El acceso desde el acampe hacia la senda a Termas de Queñi es únicamente peatonal.

El pronóstico para este jueves en el Parque Nacional Lanín

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas mejorarían para el fin de semana. La región presentará una precipitación de lluvia del 49% con vientos de 11km/h.

Ante este panorama, se debe esperar al comunicado oficial del Parque sobre la habilitación del paso. De momento se solicita transitar con extrema precaución a las zonas aledañas y evitar el ingreso de vehículos a sectores de acampe y parcelas.