Vuelve las fiestas electrónicas al aire libre en Neuquén: habrá escenario exclusivo en la Confluencia

La Fiesta de la Confluencia 2026 sigue sumando eventos a su agenda. Este miércoles se confirmó que contará con una nueva edición del Energy Arena, un escenario exclusivo a la música electrónica en la costa del río Limay.

Desde la página de la productora confirmaron su participación en el festival que se llevará del 5 al 8 de febrero en el Paseo de la Costa.

Si bien aún no anunciaron quiénes formarán parte de la grilla, sí anticiparon que tendrá formato de sunset: el escenario contará con DJs y productores desde el inicio a las 18 hasta el cierre de la fiesta, con entrada libre y gratuita.

Fiesta de la Confluencia 2026: así serán los controles con «tolerancia cero»

Durante la primera reunión de planificación, el ministerio de Seguridad dispuso una serie de medidas complementarias destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante la alta convocatoria esperada. El operativo será articulado entre el ministerio de Seguridad, la Policía de la Provincia, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y dotaciones de Bomberos.

El director provincial de Seguridad, Hugo Capozzoli, adelantó que el operativo integral incluirá controles vehiculares y verificación de documentación en los principales accesos a la ciudad, como el puente carretero, el tercer puente y la ruta desde Plottier.

“Se realizarán operativos de alcoholemia y se solicitará la documentación correspondiente del vehículo”, señaló el funcionario. En ese marco, referentes de la Policía recordaron que rige la tolerancia cero tanto para el consumo de alcohol como de drogas al momento de conducir.

Las autoridades recordaron que estará prohibido ingresar al predio de la Isla 132 con cuchillos, tenedores, navajas, tijeras y cualquier elemento corto punzante. Tampoco se permitirá el ingreso de elementos inflamables como perfumes, desodorantes y encendedores.

No se podrá ingresar con bebidas alcohólicas, conservadoras, reposeras ni sombrillas. Las mochilas y bolsos habilitados no deberán superar los 40 por 40 centímetros y serán revisados por la Policía. También está prohibido el ingreso con carteles, pancartas y pirotecnia.