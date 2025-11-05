San Martín de los Andes lanza un plan para ordenar los alquileres turísticos: ¿cómo funcionará el código QR obligatorio?

En un paso clave para ordenar el mercado de hospedajes, el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes aprobó la creación del Programa de Identificación y Fiscalización de Alquileres Turísticos Temporarios (PIFATT). La medida apunta a poner fin a la oferta informal que creció en los últimos años en el destino cordillerano y garantizar mayor seguridad y transparencia tanto para los turistas como para los prestadores registrados.

El nuevo sistema obliga a todas las propiedades destinadas a alquiler turístico a inscribirse en un registro oficial y exhibir una oblea con código QR visible desde el exterior del inmueble. Además, se prohíbe la publicación de alojamientos en redes sociales o plataformas digitales que no cuenten con número de registro vigente.

Sello de cumplimiento y control tecnológico

Entre las principales novedades figura la creación del sello «Alojamiento Legal y Seguro SMA«, un distintivo que certificará el cumplimiento de la normativa y deberá estar expuesto en los establecimientos habilitados.

La Secretaría de Turismo será la autoridad de aplicación y tendrá 30 días para reglamentar la ordenanza. También estará encargada de:

Desarrollar una plataforma unificada de registro .

. Promover convenios con plataformas digitales .

. Implementar una campaña de sensibilización bajo el lema «Alquilá seguro, registrá tu oferta«.

Además, se incorporará la herramienta tecnológica Fiscalizador Municipal, que permitirá detectar de forma automatizada publicaciones irregulares. Las actas presuntivas generadas por este sistema serán evaluadas por el Juzgado de Faltas antes de aplicar sanciones.

Un mercado más transparente

Según los fundamentos del proyecto, la medida apunta a combatir la competencia desleal que enfrentan los prestadores turísticos formales, mejorar la transparencia del mercado y resguardar la calidad de la oferta turística local.

El PIFATT toma como referencia experiencias implementadas en otras ciudades como Buenos Aires, Bariloche, Barcelona y Nueva York, donde los controles digitales y los registros unificados permitieron reducir la informalidad en el alquiler turístico.