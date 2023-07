El programa de Esquí Escolar en Bariloche está en riesgo por falta de profesores

La dificultad para conseguir profesores debido a lo exiguo de la remuneración impidió confirmar todavía el inicio del programa provincial de Esquí Escolar en Bariloche, que está ideado para iniciar en la actividad a 1.600 chicos de quinto grado de toda la región y debería comenzar el próximo lunes 7.

El coordinador del programa, Daniel Fisher, reconoció que les cuesta formar el equipo de 25 instructores habilitados, necesarios para dictar las clases. Todavía les faltan ocho y ayer en una reunión con supervisores y directores de las escuelas para ajustar los preparativos, donde evaluaron la posibilidad de que aporten por esos días sus propios profesores de educación física, siempre que sean egresados del CRUB (Universidad del Comahue), donde se dicta la carrera con orientación en montaña.

La próxima semana está previsto iniciar la capacitación previa para los docentes y días después, el primer lunes de agosto, empezarán a concurrir al cerro Catedral los grupos de chicos, que tienen en promedio diez años y que reciben cuatro días de clases. Muchos de ellos aprenden con rapidez, terminan con un aceptable nivel de esquí y la posibilidad de “disfrutar de toda la montaña”.

El diagrama prevé agruparlos en tandas de a 200 niños, a lo largo de ocho semanas. Si los problemas para conformar el plantel de instructores les imponen alguna demora ya no se podrá implementar, reconoció Fisher. “Los tiempos no darían y no se puede hacer de modo selectivo. Es con todos o ninguno”, explicó el coordinador.

La organización previa ya tiene resueltos otros aspectos no menores, como los pases para los medios de elevación, que la empresa Capsa entrega a precio promocional porque así se lo impone el contrato de concesión. También está acordado el transporte de ida y vuelta hasta el cerro. Uno de los insumos más caros son los equipos de esquí, bastones, cascos y otros implementos, que la provincia debe alquilar a precio de mercado, porque los “rental” así lo exigen.

En relación con los profesores, Fisher dijo que en otras épocas solían tener todo acordado y cerrado en abril. Pero hoy cambiaron mucho las condiciones y la demanda laboral que encuentran los instructores los obliga a cerrar acuerdos sobre la hora.

Fisher explicó que el tema el tema crítico de la conformación del plantel “empezó a quedar para último momento” a partir de la pandemia y mal o bien “siempre se resuelve”. Pero este año no está tan claro.

“Nos están faltando profes y la cuestión que influye es la económica -refirió-. Es una asignación pobre, lo que reconoce la provincia es el equivalente a 25 horas, que daría unos 185.000 pesos por mes. Es una cifra que dando clases individuales el instructor lo gana en dos o tres días”.

Dijo que en el ambiente se conocen todos y “mucha gente que ya trabajó con esquí escolar y podría estar, ahora da clases independientes”. Señaló que una posibilidad que podría destrabar el problema es que las escuelas primarias “cedan sus profesores de educación física con relevo de funciones” por esos días, siempre que cuenten con la preparación necesaria en esquí. Esto último suele estar garantizado si se graduaron en la carrera que dicta la UNCo, de esta ciudad.

El presupuesto del programa de Esquí Escolar para este año, según los costos que estimó el coordinador, rondará los 150 millones de pesos. Y aunque se trata del aspecto más complejo de resolver, el “recurso humano” -dijo Fisher- representa sólo el 12% del total. mientras que “el 40% son para los pases, un 20% el transporte y casi el 30% para los equipos”.

Señaló que los “rental” pasaron una cotización similar o más alta que la de cualquier cliente individual, entre otras razones, porque la provincia demora el pago.

La ley que está pendiente

Fisher dijo que el programa se inició en 1999 y tuvo logros progresivos que todos reconocen, pero hasta hoy no consiguió una consolidación por ley de la provincia. “El presupuesto siempre aparece, pero sería mejor que tenga una ley”, afirmó.

Según contó, actualmente abarca a todos los chicos de quinto grado de las escuelas públicas de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Corralito, Cerro Alto y Villa Llanquín, entre otros parajes. También hizo una breve historia: “en el año 99 empezamos con 3 ó 4 escuelas, en 2005 el programa obtuvo por primera vez fondos nacionales y en 2013 se hizo masivo”, es decir para todos los quintos grados, sin exclusiones.

Dijo que actualmente ya no recibe fondos nacionales y tampoco del municipio, que alguna vez tuvo. Solo lo sostiene la provincia. La municipalidad cuenta con su propio programa de “esquí social”, con un alcance menor. Fisher admitió que la mayoría de los chicos se repiten en uno y otro, y si trabajarán en conjunto podrían cumplir mejor el objetivo de llegar a una población amplia de niños que no tienen posibilidad de accede al esquí.

Sobre la ley provincial, dijo que ha hablado del tema a lo largo de los años con variosos legisladores cercanos al ambiente del esquí, entre los que mencionó a Silvina García Larraburu, Julia Fernández y Ramón Chiocconi. Pero nunca consiguió avanzar un con un proyecto firme. “Los que sostenemos el programa año tras año ponemos todo, pero no somos eternos. Lo ideal sería que el programa trascienda con una ley”, sostuvo Fisher.

También realizó este año una gestión ante el municipio (hasta ahora infructuosa) para que incluyan al programa provincial de esquí en una ordenanza que exime a los instructores de cumplir las exigencias de los que dictan clases con finalidad comercial.

Dijo que en esa condición están los propios instructores del municipio, los de la universidad y la escuela militar de montaña, pero nada dice del programa de esquí escolar de la provincia. Esa situación, sostuvo Fisher, los expone a sufrir sanciones, que se podrían evitar con un acuerdo específico para incluirlos en la ordenanza.