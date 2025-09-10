El torno con cocaína que pasó por Argentina y expuso una red internacional: buscan al cerebro narco

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó el hallazgo de 510 kilos de cocaína camuflados dentro de un torno industrial que recorrió Perú, Argentina y finalmente España. La droga fue detectada en el puerto de Algeciras y desató una investigación con ramificaciones en tres países. Hasta el momento, no se pudo determinar quién es el cerebro de la operación.

Una máquina de 3500 kilos y la maniobra imposible de ocultar

El cargamento pasó por la Aduana de La Quiaca y un depósito fiscal en Villa Soldati antes de embarcarse rumbo a Europa, según publicó Infobae. El artefacto, de 3.500 kilos, tenía compartimentos de plomo y la cocaína estaba cubierta con grasa para burlar a perros y scanners.

Según los investigadores, mover más de media tonelada de droga requiere poder económico y contactos. La logística, aseguran, solo podía sostenerse con respaldo criminal de alto nivel.

El caso sigue abierto y se investiga en Argentina, Perú y España. La gran incógnita de la causa se mantiene en quién es el capo detrás del cargamento. Las pesquisas buscan determinar si se trata de un jefe local o de un entramado multinacional que une a grupos peruanos y españoles.

Los nombres detrás del torno y la pista en España

Bullrich reveló que en Argentina fueron detenidos Ulises Curá, despachante de Aduana; Ramiro Franco Ureña y su pareja Máxima Ovando, titulares de Import Export Management SRL; y Javier Carhuaya Rojas, un peruano señalado como financista.

Patricia Bullrich anunció el operativo y la detención de sospechosos en Argentina.

La empresa exportadora fue creada en octubre de 2024 en Morón, con una dirección en una vivienda del Bajo Flores. Según el informe, “nunca habían tenido un trabajo en blanco en su vida”. La PFA allanó la vivienda, pero los socios fueron arrestados en Ingeniero Budge. Allí secuestraron celulares que podrían revelar nuevas conexiones en la red narco.

Por su parte, Carhuaya fue capturado en Ingeniero Allan. Recibió dinero de la firma española Palets Extremadura Store, presunta receptora del torno en Europa, aunque los montos no fueron significativos.

Los detenidos en España y la teoría de un consorcio narco internacional

En territorio español cayeron cuatro hombres, entre ellos Juan Carlos Muñoz Bordallo, supuesto administrador de Palets Extremadura, junto a Ismael Alonso Fernández y Antonio Toscano González.

El detalle que llamó la atención de los investigadores fue evidente: la empresa, que no se dedicaba a la metalurgia, compró un torno industrial de 3500 kilos sin antecedentes previos de esa actividad.

La compañía había sido constituida apenas en septiembre de 2024, lo que reforzó las sospechas sobre su rol como pantalla para el tráfico.

Un investigador aseguró a Infobae: “Más que una teoría, es casi una certeza” que detrás de la operación no hay un capo argentino. Todo apunta a un consorcio entre narcos peruanos y españoles, con posible origen colombiano de la cocaína.