Secuestraron varias dosis de cocaína y motocicletas robadas en Fernández Oro: hay un detenido

Personal de la Comisaría 26 logró este lunes por la tarde el secuestro de tres motocicletas, varias dosis de cocaína y la detención de un hombre, tras una persecución que se inició en el barrio Puente Madera.

El hecho ocurrió el 8 de septiembre de 2025, alrededor de las 19:30, cuando la policía recibió llamados y mensajes que alertaban sobre la presencia de varios sujetos que circulaban en motocicletas robadas hacia la zona conocida como El Treinta.

Al detectarlos, los efectivos visualizaron tres motos con cinco ocupantes que, al advertir la presencia policial, aceleraron de forma temeraria contra los móviles. Se inició entonces una persecución en la que los motociclistas abandonaron una moto de 110 cc en un canal de riego y otras dos, de 250 cc y 150 cc, en patios cercanos a la vivienda N° 51.

Durante el operativo, uno de los sujetos descartó una campera negra e intentó refugiarse en una vivienda, donde se encerró en un baño.

Al ser reducido, ofreció resistencia con golpes de puño y patadas, llegando incluso a intentar tomar el arma reglamentaria de un policía. Finalmente, fue detenido y trasladado a la Unidad.

Además de motos robadas, también encontraron droga

Posteriormente, personal de Brigada Motorizada verificó que las motocicletas de 250 cc y 150 cc tenían pedido de secuestro por robo, ocurrido los días 26 de agosto y 7 de junio respectivamente.

En tanto, la Delegación de Toxicomanía de Cipolletti inspeccionó la campera descartada, encontrando en su interior dinero en efectivo y varios envoltorios con una sustancia blanca.

Tras realizar el test reactivo, se confirmó que se trataba de 27,2 gramos de cocaína de máxima pureza, distribuidos en dosis listas para su comercialización.

La causa quedó a disposición del Juzgado Federal con asiento en General Roca, que dispuso actuaciones por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.