En fotos | Así se vivió el día 2 de la Fiesta de la Manzana 2026: emoción, música y una noche inolvidable

La segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 se vivió como un verdadero hormiguero de emociones.

Desde temprano, el predio de la Ruta 22 se vio colmado por familias que aprovecharon el sol del atardecer para recorrer cada rincón, mientras los fanáticos de Emanero y Damas Gratis ya copaban las vallas del escenario mayor, aguantando el calor con carteles y cánticos que adelantaban una noche histórica.

La ciencia y la producción: el sello de la fiesta

Uno de los puntos más concurridos fue el espacio del INTA, donde la curiosidad científica se mezcló con el juego. Allí, grandes y chicos pudieron conocer de cerca los secretos de la fruticultura a través de experiencias lúdicas que refuerzan la identidad productiva de nuestra región.

En sintonía, el Stand de Diario RÍO NEGRO volvió a ser el epicentro de la participación: entre sorteos de entradas, juegos interactivos y la radio en vivo, cientos de lectores se acercaron para llevarse su ejemplar y participar por los dos Toyota Yaris del 114° aniversario.

El pulso de la noche se aceleró con el Concurso del Peso de la Manzana. Las cámaras capturaron la tensión en los rostros de los diez finalistas y el estallido de alegría de Patricia Bravo, la vecina de Cervantes que le «pegó» al peso por apenas 2 gramos de diferencia, llevándose el esperado 0 km.

Mientras tanto, en la Globa Regional, el clima era de pura peña y tradición. Los artistas locales demostraron por qué son el alma de la fiesta, ofreciendo un refugio de danza, folclore y tango que mantuvo las palmas en alto durante toda la velada, confirmando que la Manzana tiene espacio para todos los gustos.

En un despliegue de habilidad que dejó a más de uno sin aliento, los trabajadores rurales volvieron a ser protagonistas.

Los embaladores demostraron que su oficio es un arte: entre el ruido de los cajones y la rapidez de sus movimientos, la competencia premió la prolijidad y la técnica de quienes día a día sostienen el motor de nuestra industria frutícola.

El sector frente al escenario principal se transformó, desde muy temprano, en un altar a la música urbana y tropical.

Con banderas, carteles y el infaltable brillo en el rostro, miles de fanáticos de Emanero y Damas Gratis coparon las vallas soportando el calor de la tarde con un solo objetivo: estar lo más cerca posible de sus ídolos.

La energía en el campo fue creciendo a medida que bajaba el sol, transformando el predio en un coro gigante que calentó los motores para el cierre más bailable de esta edición.