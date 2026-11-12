Epuyén recupera su tradición molinera y abre sus puertas al turismo

Hace más de un siglo, en 1914, la familia Breide levantó un molino en el valle de Epuyén para transformar el trigo de la región en harina y abastecer a los pobladores. Este sábado, ese pedazo de historia ubicado a orillas del arroyo Minas, a 3 kilómetros del centro de la localidad, vuelve a cobrar vida. El Municipio reabre las puertas del molino local, con la maquinaria original y mejoras en los espacios de producción y venta.

La reapertura no solo busca recuperar la tradición molinera, sino también convertir al molino en un atractivo turístico donde los visitantes puedan descubrir cómo se produce la harina. Historia, producción y turismo se encuentran en un mismo lugar.

“El molino nunca dejó de funcionar. Hace dos años, se apagó la máquina que tiene más de 100 años a fin de remodelar el salón a donde estaba. Es histórico y representa la identidad de Epuyén”, explicó Gabriela Luna, directora de Producción y Agricultura de Epuyén.

Contó que tiempo atrás, en el mismo salón se molía el trigo sembrado en la localidad, se envasaba y se vendía para abastecer a pobladores de la Comarca. Con el correr de los años, las chacras fueron perdiendo extensión y muchos de los antiguos pobladores ya no están. Por eso, ya no hay producción de trigo en cantidad. Se suele comprar en Trevelin o en El Bolsón y se muele en Epuyén. Con el procesamiento del maíz, se hace polenta.

Al detener la actividad molinera, el Municipio avanzó en la refacción de la sala de molienda que fue ampliada a fin de agregar un área de venta. Incluso se sumó una sala extractora de miel a cargo de la Asociación de Productores Apícolas de la Comarca. “Incluso en el último incendio en la región de este año se quemó parte del predio del molino. Se quemaron alambres que había que reparar”, dijo Luna.

El molino se reinaugura este sábado. Foto: gentileza

Retomar los cultivos

Epuyén se conformó como municipio el 10 de diciembre de 1987. En ese momento, el presidente Raúl Alfonsín derogó el decreto nacional que autorizaba hacer una represa entre Epuyén y Puelo.

“Los defensores del valle hicimos un frente y ganamos las primeras elecciones. Por ordenanza, creamos el Consejo de Ancianos y con ellos, volvió la memoria. Retomamos los cultivos, la cosecha de cereales y elaboramos harina”, contó Jorge Caprano, intendente de Epuyén entre 1987 y 1991. Pero al terminar su mandato, se deshechó ese camino.

“En la crisis de 2001 conformamos una asociación de productores y así, recuperamos el molino. Ahora se retoma el proyecto con una mirada de paseo turístico”, dijo Caprano.