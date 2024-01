Estadísticas de accidentes de tránsito en Neuquén: “hemos naturalizado todos los días tener un siniestro vial con muertes”

Si bien la cantidad de personas que perdieron la vida durante el 2023 en calles y rutas de la provincia de Neuquén es menor a años anteriores, la cifras siguen preocupando. Estrellas Amarrillas de Neuquén, además de dar contención a familiares que pierden a sus seres queridos en accidentes viales, lleva adelante un registro para elaborar estadísticas.

Fabiana Marillan es la actual presidenta de la Estrellas Amarillas de Neuquén, una organización que nació en 2011 para transformar la angustia de haber perdido un familiar en un accidente de tránsito. Su historia, es como la de muchos de sus compañeros: el 10 de noviembre de 2007, sobre la exruta 22 su padre falleció. Un auto lo atropelló.

“Como muchos de los casos que pasaron en ese momento, no tuvimos justicia, no tuvimos acompañamiento. Lo que sí sabíamos todos con mis hermanos era que el conductor no iba a ir preso porque conocíamos las leyes”, cuenta Fabiana Marillan.

El 21 de septiembre de 2008, en avenida Olascoaga y Montevideo, Belén y Franco fueron atropellados por un conductor en estado de ebriedad. Esas muertes fue motor para la gestación de la organización. «Después de Belén y Franco empezó a hablarse de seguridad vial, empezó a hablarse de esta cuestión de el consumo de alcohol en el volante y un día en el monumento al general San Martín, con cuatro o cinco familias que estábamos pidiendo justicia, decidimos hacer algo más que marchas y llorar a nuestros seres queridos que ya no estaban», cuenta Fabiana.

Así fue que en 2011, con otros familiares fundaron Estrellas Amarillas Neuquén. “Hoy somos un grupo que trabaja, que acompaña, espera, abraza a los familiares en el mismo proceso que hemos pasado nosotros”, explica Fabiana Marillan.

Estadísticas de accidente viales en Neuquén:

Estrellas Amarillas – como muchos otros observatorios, de temáticas diversas – obtiene la información de las noticias que se publica en los medios de comunicación y de los registros que lleva adelante la Policía.

“Hemos naturalizado leer en el diario o escuchar en la radio todos los días tener un siniestro vial con muertes”, dice Fabiana y cuenta las estadísticas que arrojó el 2023.

Según el registro de Estrellas Amarillas en 2023 fallecieron 56 personas en accidentes viales. El mes que más registros tuvo fue noviembre. “Fueron siniestros con muertes múltiples y para nosotros fue terrible porque ahí fue donde se disparó la estadística”, explicó.

A Estrellas Amarillas la estadística de noviembre los sorprendió. “Siempre esperamos que el gran número de víctimas fatales sea en época de vacaciones, o sea enero, febrero”, explica Fabiana Marillan, “porque estamos todos en una cuestión de la presión de las fiestas, nerviosos. La gente anda apurada, anda pensando en otra cosa y eso genera distracción”.

Si bien no encuentra explicación de por qué la estadística se disparó en noviembre, ensaya una respuesta: “creo que tiene que ver con las muertes múltiples. Hubo un siniestro vial entre la Villa La Angostura y Bariloche, una camioneta que trasladaba turistas. Eso debe haber generado el aumento de muertes en noviembre”.

Para Fabiana Marillan las causas son múltiples, pero destaca: “el ir apurado, el no uso de cinturón de seguridad y el exceso de velocidad o el de confianza, esto de “no me va a pasar nada, a mí no me pasa nada”, pero pasa”.

Accidentes viales, comparación 2022 – 2023:

Este año, según las estadísticas de Estrellas Amarillas en 2023 se produjeron 56 muertes por accidentes viales en Neuquén. En 2022 se registraron 69.

“Viene en baja”, reflexiona Fabiana. Y explica: “siempre hacemos referencia a una estadística alta que tuvimos en 2007, que fueron 120 víctimas fatales. Ahora, viene bajando”.

Desde Estrellas Amarillas de Neuquén trabajan en la prevención. Creen que las campañas de concientización en los medios de comunicación, en las calles y en las rutas son claves para evitar accidentes.

“Hay que fomentar también la educación en las escuelas”, suma Fabiana Marillan, “pero hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad individual, que se hace a través de la educación. Yo creo que este cambio cultural que tanto necesitamos en la cuestión de seguridad vial se viene gestando a pasos lentos, pero se viene gestando. Ojalá podamos llegar mañana con decir no hubo ni un muerto en siniestros viales”.

Antes de cerrar, Fabiana hace su última reflexión: “pareciera que no hay que hablar de la cantidad de muertos, pero, sí. Hay que hablar porque eso genera conciencia”.