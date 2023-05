Estafa con viviendas en Río Negro: habló una pareja engañada por una empresa y corralón de Roca

El engaño con materiales de construcción y viviendas volvió a azotar a una pareja de jóvenes de Cervantes, quienes denunciaron una estafa en abril del año pasado y ahora decidieron hacer público su testimonio en medio de un litigio con el corralón «Terrasur» y la constructora «Intec».

Sin solución a esta problemática de estafas con viviendas, crecen las denuncias en la región y ya hay más de 200 familias damnificadas por viviendas sin terminar. En este caso, la pareja, de 24 años cada uno, están formando su familia y habían decidido asentarse en Cervantes, mientras residen en otra provincia por trabajo.

Compraron un terreno en 2022 y en abril pagaron cerca de un millón de pesos en materiales de construcción a la empresa «Terrasur», cuyos apoderados son Nicolás Fotti y Florencia Sosa, actualmente imputados por estafa en la justicia rionegrina, con más de doce denunciantes.

Sosa promocionaba la venta de materiales por redes sociales, y el «enganche» surgió por la posibilidad de «acopio» que daban en esa empresa, en aquel momento ubicada en calle La Plata 992. A los clientes les servía, porque empezarían a construir en junio.

Les cotizaron un monto de 956.000 pesos en abril -hace un año- y decidieron pagarlo al 100% ya que había conocidos entre sus familias, lo que les generó cierta seguridad de que nada malo podría pasar. “En abril hicimos esa compra le pagamos todo y quedamos que en junio ya teníamos que tener todos los materiales en nuestra casa en Cervantes”, relató el muchacho a RIO NEGRO quien pidió reserva de su identidad.

En una primera tanda, les llevaron un 10% de materiales y el resto quedó para posteriores traslados, pero eso nunca sucedió. “Pasó el tiempo y no me llevó nada. Pasó abril completo no me terminó de llevar nada, en junio le escribo para ver qué pasó que no habían llevado las cosas, me puso que tenían roto el camión que a la semana siguiente me lo llevaban”, explicó el damnificado.

«Se me había atrasado toda la obra, no tenía los materiales y tenía el albañil que me iba subiendo el presupuesto» Testimonio de un damnificado de «Terrasur» en Cervantes

Se hacía la hora de empezar con la obra y con diferentes «excusas», Fotti se encargaba de esquivar a la cuestión. “Yo necesitaba empezar a construir entonces le dije que me haga la devolución de la plata», comentó a lo que le dijo que sí, pero esto tampoco sucedió finalmente.

En julio, el damnificado volvió a la zona y lo fue a ver en persona. Allí, el empresario le dijo que no tenía el dinero porque «lo había invertido y no lo podía recuperar». Llegaron al acuerdo que como parte de pago ante la insistencia, Fotti le iba a dar algunos materiales por un valor aproximado de 300 mil pesos, pero todavía faltaban 700 mil.

«Me hizo un cheque electrónico por 700.000 pero a los días vi que estaba anulado (…) me terminó reconociendo que lo había anulado porque para él era imposible pagarlo”, sumó el muchacho.

Promediaba agosto y fue allí cuando la pareja de damnificados decidió asesorarse legalmente con un abogado. Empezaron a recolectar toda la prueba como los mensajes de Whatsapp, audios, facturas y hasta el cheque, documentos a los que accedió este medio.

Ahora, la joven de 24 años está embarazada atravesando episodios de depresión por todo lo sucedido. Sin poder terminar la casa, a la distancia; tuvieron que pedir préstamos y hasta vender hasta el auto para poder afrontar las deudas y seguir con la obra. “Todo esto a raíz de que Nicolás Fotti y Florencia Sosa nunca nos devolvieron la plata”, acusó el joven.

Estafas con viviendas: acopio de materiales

Otros nueve damnificados de Roca denunciaron a las mismas personas (Fotti y Sosa) el 8 de agosto pasado por los delitos de estafa en dos modalidades distintas. Ocho de ellos denunciaron engaño tras compra de materiales en el corralón.

RIO NEGRO registró cinco de estos casos, las cuales denunciaron estafas por compra de materiales, todo en la ciudad de Roca. Las denuncias comenzaron en 2020, pero la mayoría se registraron en 2022.

En los casos registrados por compra de materiales en el corralón, los clientes habían abonado en efectivo o por transferencia bancaria a la cuenta de la apoderada. Los materiales no fueron entregados mayoritariamente y en dos casos, parcialmente.

Estafas con viviendas: qué hicieron con el dinero

“Con la cantidad de estafas que realizaron pudieron adquirir muchas cosas y cambiar su estilo de vida», contó este denunciante quien siguió de cerca e investigó por sus propios medios. “La plata de toda la gente que estafaron en algún lado la invirtieron”, agregó.

Según supo este hombre, la pareja sigue trabajando en dos ferreterías locales, donde «no emiten factura, solo un remito con numero de CUIL que pertenece a otra empresa», con otro apoderado que sería socio del imputado.

Estafas con viviendas: los imputados y el juicio

La pareja en cuestión, detrás de la empresa de viviendas denominada “Intec” y del corralón “Terrasur”, había sido imputada en septiembre pasado por el delito de estafa, tras la denuncia penal de un damnificado, quien perdió más de 14.400 dólares.

Hasta ese momento, los imputados tienen una relación de pareja, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal. Según relevó este medio, Nicolás Sebastián Fotti (25) y Carla Florencia Sosa (26) iniciaron actividades en el rubro venta de materiales de construcción formalmente durante la pandemia, entre septiembre de 2020 y enero de 2021, cuando solo tenían 23 y 24 años. Fotti sería empleado de Sosa, su propia pareja.

El Ministerio Público Fiscal presentó la semana pasada el sustento probatorio, junto a los hechos y la calificación legal con la que esta pareja se encamina a juicio oral y público por el delito de estafa reiterada.

A trece meses de la publicación de RIO NEGRO sobre la ola de denuncias por “incumplimiento contractual” a empresas constructoras, hay otras dos firmas -AZ Construcciones y Del Lazio- que fueron condenadas en el ámbito civil en la justicia de Río Negro por casos de no entrega ni finalización de viviendas.

En el caso de AZ Construcciones, avanza la causa por «estafas» contra Nestor Fabian Jaramillo y se mantiene a disposición de la justicia con medidas de restricción de la libertad por una causa en Viedma.