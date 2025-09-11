Estudiantes de la UNCo salen «a comerse la cancha» en los Juegos Interfacultades

Pese al ahogo presupuestario por el que está atravesando y el reciente veto a la ley de financiamiento universitario, La Universidad Nacional del Comahue sigue apostando a la formación integral de los 35.612 estudiantes que cursan en las 17 unidades académicas, distribuidas en las provincias de Río Negro y Neuquén. Mañana arrancan los Juegos Deportivos Interfacultades, que contarán con 12 disciplinas en las que los estudiantes dejarán de lado las cursadas y los exámes para sumarse a un encuentro distinto entre pares.

El torneo arrancará mañana a partir de las 9 en el polideportivo «El Escondido», ubicado en el campus central de la casa de altos estudios, con el primer partido de FutSal. Estos juegos regresan al ámbito universitario luego de estar suspendidos por más de 10 años. En 2024 se retomaron con la participación de 800 estudiantes inscriptos en diferentes disciplinas y este año redoblan la apuesta con 1.200 universitarios desafiándose en 12 disciplinas. El encuentro se realizará en dos sedes: la sede central de la UNCo y el estadio municipal de la ciudad de Cipolletti y finalizará el domingo con la entrega de premios a los ganadores.

Cada unidad académica estará representada por uno o más equipos que competirán en canchas o mesas de juego, en Atletismo, Bádminton, Basquet, FutSal, Handball, Hockey, Natación, Rugby, Tenis de mesay Volley. También se sumará a las alternativas competitivas el Ajedrez.

La universidad salió a buscar fondos y sponsors para poder solventar los gastos de traslados, refrigerios e indumentaria deportiva para los estudiantes deportivas porque no había otra manera de recuperar este espacio. «Los recursos son por fuera de la universidad porque no hay recursos internos por el ajuste del gobiernonacional y porque Nación no tiene en su radar todo lo que tiene que ver con el desarrollo deportivo. Con los aportes externos pudimos reunir en un mismo lugar a estudiantes de las 17 unidades académicas, desde Bariloche hasta Viedma, San Antonio y de todo el Alto Valle», aseguró Alejo Simonelli, secretario de Bienestar Universitario de la UNCo.

Destacó además, la importancia de sumar este tipo de actividades a la vida estrictamente académica. «Estos juegos son deportivos pero también son un espacio social y recreativo que tienen los estudiantes. La práctica deportiva forma parte de los derechos que tienen los estudiantes a ejercer la ciudadanía universitaria. Como universidad pública tenemos que garantizar que puedan tener un lugar donde venir a comer, por eso el comedor universitario. Tenemos que garantizar alojamiento con las residencias para los que viene de otros lugares; las becas que ofrecems para acompañar las trayectorias y también la parte deportiva que venía relegada», agregó.

Por otra parte, el secretario de Bienestar consideró que estos espacios deportivos contribuyen a la construcción de la pertenencia a un lugar de formación, a una universidad. «Los chicos en estos eventos empienzan a reconocer que la universidad no es solo una unidad académica, sino que es mucho más. Eso es lo que tratamos siempre de sostener. Esto hay que defenderlo y mucho más en estos momentos, en este contexto de desfinanciamiento, del veto a la ley de financiamiento universitario. Pensamos que tenemos que hacer estas acciones y a partir de la acción reclamar el financiamiento que necesitamo. Hay que salir a mostrar lo que hacemos las universidades públicas», dijo.

Un podio para cada deporte

Badminton. por primera vez se suma esta disciplina a los Juegos Deportivos Interfacultades. Los partidos se realizarán el sábado 13, de 12 a 17, en el Complejo Deportivo Municipal de calle Saavedra 190, Cipolletti.

Ajedrez. Esta vez la cantidad de estudiantes inscriptos superó las expectativas de los organizadores. Los jugadores darán batalla mañana viernes, el sábado y el domingo desde las primeras horas de la mañana hasta las 17. La sede será el salón del Consejo Superior de la UNCo, ubicado en Buenos Aires 1400 de la ciudad de Neuquén.

Atletismo. Para los amantes de esta disciplina, la provincia de Neuquén puso a disposición la pista profesional, ubicada en la Ciudad Deportiva de la ciudad de Neuquén, en Anaya y Lanín. Las competencias se disputarán el sábado, desde las 10 hasta las 13.

Basquet. Tendrá dos sedes. El masculino se disputará en el Complejo Deportivo Municipal de Cipolletti y el femenino en el gimnasio de la PET 3 del barrio Gregorio Álvarez de la capital. Todas las actividades tendrán lugar desde el viernes y hasta el domingo.

Esports. El Salón Azul de la UNCo sera sede de quizás la competencia más esperada. Las partidas de videojuegos serán la sensación del sábado a partir de las 10 y en esa cancha se «verán los pingos».

FutSal. Es la disciplina que más inscriptos registró en estos Juegos Deportivos Interfacultades. Los equipos competirán en el gimnasio «El Escondido» de la sede central de la UNCo y en complejo deportivo de la Escuela 2 de la ciudad de Neuquén y lo harán durante los tres días que dura el torneo.

Handball. Cipolletti será la sede de esta disciplina. Los partidos de ambas categorías se jugarán en el Complejo Deportivo Municipal de Cipolletti y en el Gimnasio Municipal, Naciones Unidas 1656.

Hockey. Los equipos de las facultades de Ingeniería, Ciencias Médicas y Ciencias de la Educación, refuerzan los entrenamientos para salir a la cancha el viernes y sábado en la cancha del polideportivo universitario.

Natación. El Club Cipolletti será sede de esta disciplina en la que competirán los estudiantes el sábado, de 9 a 14 horas.

Rugby. El sábado será el gran día para el triangular de Rugby que se celebrará en la cancha de la barda, en el Polideportivo Universitario. Los partidos se realizarán desde las 9 y hasta las 14.30.

Tenis de Mesa. El Complejo Deportivo Municipal de Cipolletti, conocido en la región como el «el ex predio Corpofrut», recibirá el sábado al tenis de mesa desde las 9 y hasta finalizar las series.

Volley. El Voley es una de las disciplinas más populares en el deporte universitario. Durante los tres días del torneo se jugará al voley en categorías fenenina y masculina. en el Complejo Deportivo Municipal de Cipolletti.