Fiesta de la Confluencia 2026: Marité Berbel hizo un pedido muy especial por los bosques de la cordillera

En medio de su presentación en la Fiesta de la Confluencia 2026, la reconocida cantante y compositora neuquina Marité Berbel se tomó un momento para referirse a la dramática situación de los incendios en la Patagonia, focos que se mantienen activos y preocupan a la región desde hace más de un mes.

«Hermosa noche la que vivimos. Le agradezco a la vida poder estar nuevamente en esta fiesta», comenzó diciendo la artista, visiblemente emocionada por el reencuentro masivo con su público.

Un «pedido» generalizado

Con la calidez que la caracteriza, Marité compartió una vivencia reciente de su viaje a la zona andina y aprovechó la multitud para dejar una «tarea» a quienes visiten la montaña, enfocada en proteger el bosque nativo.

«Yo les pido a cada uno de ustedes que cuando caminen por la cordillera, aunque les parezca muy cruel lo que voy a decir, vayan arrancando pinos», sugirió la cantora en apoyo a la campaña iniciada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia-Moquehue: «Hagan de cuenta que son yuyos. Y son yuyos, porque para nuestra flora autóctona, para nuestra fauna, son un flagelo».

El abrazo a los héroes del fuego

El momento sirvió también para reconocer a quienes cuidan el patrimonio natural. «De acá le mandamos un abrazo a los bomberos voluntarios de Moquehue y Pehuenia, que están haciendo una campaña para erradicar los pinos. Ojalá entre todos podamos», expresó, sumando el aplauso de todo el predio para los brigadistas.

Antes de cerrar agregó: «Por nuestros hijos, para que disfruten nuestra cordillera, cerremos los ojos y hagamos una oración con esta canción», pidió al público y cerró: «Levanten las manos si quieren, cierren los ojos. Imaginemos lluvia sobre todos los fuegos».