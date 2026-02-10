Fiesta de la Confluencia: qué dijo el municipio de Neuquén sobre replicar el día suspendido y de la devolución de entradas

Siguen las repercusiones por la cancelación de la última fecha de la Fiesta de la Confluencia 2026 por culpa de un temporal de viento. Desde la Municipalidad de Neuquén hablaron por primera vez sobre qué se sabe sobre los shows suspendidos y algún proceso de devolución de entradas.

Este martes, la jefa de Gabinete del municipio, María Pasqualini, tuvo un contacto con la prensa luego de la realización de los sorteos pendientes, entre los que se encontraban vehículos electrónicos, una camioneta 4×4 y una casa.

Fiesta de la Confluencia: qué va a pasar con los shows suspendidos y las entradas

La funcionaria municipal indicó que «en este momento» se decidió que la fiesta haya terminado «con sus tres días».

Las fuertes ráfagas de viento afectaron a la Isla 132 en pleno recital de Tizishi, previo a las presentaciones de La Joqui, Dillom y Trueno. «A posteriori, veremos si habrá algún evento y qué artistas van a participar», dijo Pasqualini.

Por otra parte, explicó que desde el área legal de la Municipalidad y de la productora se encuentran trabajando sobre un eventual proceso de devolución de entradas preferenciales para aquellos que habían sacado para este domingo.

«Por supuesto que hay que dar documentación para completar, ver a través de la tiquetera Entrada 1, cuántas personas habían adquirido entradas y cuál es el mecanismo de evolución», detalló y añadió próximamente se va a comunicar cómo va a ser el mecanismo.