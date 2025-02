Fiesta de la Manzana 2025: todas las novedades en una edición que llega con predio nuevo

A tan solo dos semanas del inicio de la Fiesta Nacional de la Manzana 2025 en Roca, la intendenta de la ciudad, María Emilia Soria, dio detalles sobre los preparativos y novedades para esta edición en una entrevista con RIO NEGRO RADIO.

El 16 de febrero será el Tria Cross de la Manzana y el 21, 22 y 23 de este mismo mes se desarrollará el multitudinario evento, una de las fiestas populares más importantes de la Patagonia.

La fiesta está de regreso y en una nueva ubicación, con predio nuevo. El año pasado se había suspendido por decisión del Ejecutivo Municipal ante la situación económica nacional y la asunción del gobierno de Javier Milei.

«(Este año) nos la jugamos toda. Había muchas, muchas ganas y muchas necesidades de que vuelva a la fiesta», reconoció Soria en sus declaraciones radiales. «El año pasado fue un año difícil; la suspensión, prácticamente generalizada de todas las fiestas y un cambio de gobierno nacional que nos generaba mucha incertidumbre», fundamentó.

“Nosotros no somos la ciudad de Neuquén, no tenemos los petrodólares. Tenemos la manzana, que este verano viene flojo el tema de la fruticultura, con muchos impedimentos a nivel nacional. Gran esfuerzo están haciendo los chacareros por acompañarnos en esta en esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Manzana». María Emilia Soria, intendenta de Roca.

«Este año nos decidimos, por invertir en un predio propio», explicó y agregó que la tierra es fiscal, no como la anterior que era prestada. Ahora, la antigua ubicación del espacio ferial manzanero es zona de loteos y por eso no podrá realizarse más allí.

En el nuevo punto, el municipio está realizando trabajos e inversiones para dejar un predio para la posteridad. Soria contó que están soterrando servicios, invirtiendo en césped, tecnología, luces led, posteado nuevo, portal de acceso con árboles solares.

«Así, después ningún ningún intendente tiene la excusa de decir que que no puede hacer la fiesta porque no tiene predio o porque no le prestan el predio», ironizó la mandataria y agradeció a quienes prestaron anteriormente la parcela de San Juan y Ruta 22.

Como novedades, adelantó que habrá un parque de juegos cien 100% inflable, «algo que nunca se vio en la zona y que viene de otras provincias», dijo. Además, habrá un espacio sustentable, para separar residuos en origen.

Las licitaciones ya están en marcha, los preparativos para el espacio gastronómico, el armado de la globa regionales. «Debo confesar que en algún momento pensamos en no sumarla en este nuevo predio pero ganó la fiesta dentro de la fiesta, como le decimos nosotros a la globa regional, que ya es un clásico en la Fiesta Nacional de la Manzana», confesó Soria.

El clásico y tradicional espacio de la producción, el infantil con espectáculos para los más chicos, el concurso de embaladores, dirán presente. El gran protagonista será el escenario mayor con artistas de la región y también con los artistas nacionales que visitan la ciudad durante los tres días.

Grilla de artistas: interés, venta de entradas y auspiciantes

Para Soria, la grilla de artistas de esta edición, da que hablar. «Es una grilla interesante, gustosa, a tal punto que nos llama un poco la atención, como desde otras provincias llaman acá al municipio para comprar entradas. Hay mucho interés, están comprando las entradas desde Santa Fe, Cordoba; lo cual nos genera expectativa de que va a generar un un lindo movimiento turístico y económico en la ciudad durante esos días», apuntó la jefa comunal.

Recordó que la entrada es libre y gratuita como siempre, pero quienes quieran estar más cerca de su de su artista preferido o tener otras comodidades pueden sacar su ticket para tribuna o campo, con un beneficio para contribuyentes al día, promociones y modalidades de compra.

Adelantó que cuentan con un nutrido listado de sponsors y los auspiciantes como importantes empresas frutícolas, en esta en esta nueva edición de la fiesta. «Hay mucho interés y y también mucho acompañamiento del comercio de la ciudad, de empresas de la ciudad y también de afuera», dijo.

«Estamos viendo que hay mucho interés, incluso hasta de grandes ciudades, grandes urbes que quieren mostrar sus marcas acá en el interior del país, en la Patagonia profunda, como se dice». María Emilia Soria, intendenta de Roca.

«Tengo que destacar que esto es una fiesta nacional, es una fiesta de toda el Alto Valle y de alguna manera trabajamos todos», dijo la referente de Roca.

No dejó de hablar sobre el impacto económico de la celebración. Dijo que si bien es una «gran inversión» para las arcas municipales, eso rebalsa en gastronómicos, en hoteleros, en artesanos que quieren trabajar, también en los artistas, en los emprendedores que tienen la posibilidad de mostrar sus productos.

El peso de la manzana: ya no más casa, ahora auto

Este 2025 el Concurso del Peso de la Manzana por una casa tendrá cambios. Luego de las denuncias públicas y las publicaciones que hizo RIO NEGRO, sobre la no entrega del premio a los ganadores, una casa totalmente amueblada, por parte de empresas denunciadas por estafa; el municipio decidió ir a lo seguro y entregar un auto cero kilómetro.

«El año pasado nos falló la empresa que se había comprometido a entregar la casa al concurso, el año anterior también, y de hecho terminó denunciado penalmente, buscado hasta con la Interpol, así es que decidimos dejar de tirarnos a a la pileta con regalar una casa y un terreno», dijo Soria.