Fiesta de la Manzana 2026: dónde queda el punto de encuentro para niñas y niños perdidos

La Fiesta de la Manzana 2026 se está desarrollando con gran éxito en Roca. El viernes el predio vibró al ritmo YSY-A y Neo Pistea, los traperos argentinos que son furor entre los más jóvenes.

Debido a esto, durante la primera noche las familias llegaron con niños de todas las edades y la gran cantidad de gente provocó que, en momentos de distracción, muchos pequeños se perdieran en el predio donde se desarrolla la Fiesta de la Manzana 2026. Por esta razón el municipio comunicó a donde deben recurrir si se repiten más casos como estos.

Fiesta de la Manzana 2026: cuál es y dónde queda el lugar de encuentro para niños perdidos

Si bien al ingresar al predio se les coloca a cada niño y niña un papel con sus datos para evitar pérdidas, por la falta de señal para comunicarse con sus padres, se acordó un punto de encuentro y resguardo.

Se trata de la carpa de la comisaría de la Familia que se ubica un lado de la Boletería Oficial del predio. Este lugar se dispuso también como un lugar donde deben llevar a aquellos niños/as que encuentren perdido.

El puesto de la comisaría está al fondo del predio ingresando desde la calle Tronador, detrás del patio gastronómico.