En fotos | YSY-A trajo su «sismo» a Roca en la Fiesta de la Manzana 2026 en una noche a puro pogo y trap

La noche inaugural de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 alcanzó su punto de ebullición cuando, pasadas las 12, las pantallas anunciaron la llegada del máximo referente del trap independiente.

«¿Qué pasa General Roca?», gritó Ysy A apenas pisó el escenario, desatando un rugido ensordecedor de los miles de jóvenes que colmaban el campo.

Foto: Juan Thomes.

Desde ese primer segundo, el predio de la Ruta 22 se convirtió en el epicentro de un «sismo» musical que no dio tregua, con un despliegue de energía que obligó a todos a saltar al ritmo de sus beats más pesados.

Foto: Juan Thomes.

Pero no todo fue adrenalina y saltos. En medio de un setlist vertiginoso, el artista hizo una pausa para conectar de otra manera con sus fieles seguidores.

Foto: Juan Thomes.

«¿Me puedo poner romántico?», preguntó con una sonrisa cómplice, provocando los gritos de la multitud.

Foto: Juan Thomes.

Fue el preludio perfecto para «Pastel con Nutella», uno de sus temas más coreados, que transformó la atmósfera del predio en un momento de comunión total, con miles de celulares encendidos iluminando la noche roquense.

Foto: Juan Thomes.

El paso de Ysy A por la región dejó postales de un show que combinó la prepotencia del trap con la calidez de un artista que sabe cómo adueñarse de la multitud.

Entre el pogo frenético y las melodías más pausadas, el «dueño del sismo» le puso el broche de oro a un viernes que marcó un inicio explosivo para la fiesta.