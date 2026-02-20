Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: cómo comprar entradas en el predio y cuáles son los precios para cada noche

Quedan entradas disponibles para la FIesta de la Manzana 2026. Foto: Juan Thomes,

Para quienes no adquirieron sus tickets de manera anticipada, la Municipalidad de General Roca confirmó que se encuentra operativa la Boletería Oficial dentro del predio de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026.

Este punto de venta no solo permite la compra presencial, sino que también funciona como centro de retiro para las entradas adquiridas previamente por la web.

Ubicación y horarios: dónde comprar las entradas para la Fiesta de la Manzana 2026

La boletería se encuentra ubicada en un sector estratégico del predio: detrás del paseo de Artesanos, a un lado de las tribunas.

Horario de atención: Abrirá sus puertas a las 19:00 y cerrará a las 22:00 durante las tres jornadas.

Tarifas y ubicaciones por día

Los precios varían según la jornada y el sector elegido, destacándose un incremento para la noche de cierre del domingo:

Viernes 20 y Sábado 21:

Campo Full: $45.000

$45.000 Campo Plus: $40.000

$40.000 Tribuna Plus: $20.000

Domingo 22 (Cierre con Cazzu y Lali):

Campo Full: $55.000

$55.000 Campo Plus: $50.000

$50.000 Tribuna Plus: $25.000

Promociones y financiación

Para facilitar el acceso, se anunció un beneficio especial para los clientes del Banco Patagonia, quienes podrán adquirir sus entradas en 3 cuotas sin interés utilizando las tarjetas de dicha entidad.

Se recomienda a los asistentes acercarse temprano a la zona de boleterías para evitar demoras, especialmente el domingo, dada la alta demanda prevista para el show de cierre.