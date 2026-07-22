Video: Así amaneció el Cerro Catedral de Bariloche cubierto de nieve

Antes del inicio de una nueva jornada invernal, el Cerro Catedral amaneció completamente cubierto de nieve y regaló una postal blanca en Bariloche. El parte de las 8.30 informó una acumulación aproximada de 5 centímetros de nieve tanto en la base como en la parte alta de la montaña.

Las condiciones actuales son de cielo cubierto, nevizcando, viento en calma y temperaturas de -2 °C en la base y -4,8 °C en la cota superior. Además, la visibilidad es reducida en los sectores altos y hay condiciones de luz plana en la base, un escenario que mantiene la expectativa por nuevas nevadas durante la jornada.

Con el inicio de las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires, Bariloche transita la semana de mayor movimiento turístico de toda la temporada. El principal destino de nieve del país alcanza un 85% de reservas y espera que ese porcentaje continúe creciendo con la llegada masiva de familias bonaerenses y porteñas, el mercado emisor más importante para la ciudad. Y los visitantes llegan con la bendición de encontrar una Bariloche teñida de blanco gracias a las nuevas nevadas registradas en las últimas horas.

El paisaje invernal luce en su máximo esplendor, con el Cerro Catedral cubierto de nieve y condiciones ideales para disfrutar de los centros de esquí, las excursiones y las clásicas postales patagónicas. La coincidencia entre el pico de la temporada y el regreso de las nevadas promete una de las semanas más intensas y atractivas del invierno en la ciudad.

Cuánto cuesta un día en cerro Catedral

-El pase diario esquiador tiene un valor de 160.000 pesos y permite acceder a los medios habilitados durante la jornada.

-El pase diario peatón vale 90.000 pesos y permite el acceso a los medios habilitados (Telecabina Amancay y Telesilla Diente de Caballo).

-El estacionamiento en la base del cerro Catedral cuesta 70.000 pesos.

-Una hamburguesa clásica (con papas fritas) en el shopping cuesta 29.000 pesos; un sandwich de pollo, 32.000 pesos; uno de lomito, 35.000 pesos, una ensalada «de montaña», 33.000 pesos y una porción de tarta, 16.000 pesos.

Así fue el primer día de la temporada en Catedral. Foto: Alfredo Leiva

Apertura de los medios

El horario de operación en el cerro Catedral es todos los días, de 9 a 16, sujeto a las condiciones climáticas y de nieve.

Los visitantes pueden consultar en tiempo real el estado de las pistas, los medios habilitados y las condiciones de nieve a través de la aplicación oficial del centro de esquí, disponible para dispositivos iOS y Android.