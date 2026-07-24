Un local ofreció gratis la estampa de las Islas Malvinas en la camiseta de la Selección y causó furor en Berazategui

El local de ropa deportiva Bera Store de Berazategui estampó gratis la camiseta de la Selección con las Islas Malvinas.

La victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026 generó festejos que se extendieron mucho más allá de las canchas. En Berazategui, una iniciativa de un local de ropa deportiva se volvió viral y convocó a cientos de personas.

El comercio Bera Store, ubicado en el sur del conurbano bonaerense, ofreció estampar de manera gratuita las Islas Malvinas en las camisetas de la Selección Argentina. La imagen incluía debajo la fecha 15 de julio de 2026, en referencia al día en que el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Inglaterra en Estados Unidos.

Cientos de personas asistieron al local de ropa deportiva Bera Store de Berazategui, Buenos Aires, para estampar gratis la camiseta de Selección con las Islas Malvinas. pic.twitter.com/5XUPYoBprA — Corta (@somoscorta) July 24, 2026

El furor por la estampa de las Islas Malvinas

La propuesta fue anunciada a través de la cuenta de Instagram del local y rápidamente recibió miles de «me gusta» y cientos de comentarios.

Pero la repercusión en redes sociales se trasladó a las calles. Cientos de personas se acercaron al comercio para sumar gratuitamente la estampa a sus camisetas de la Selección Argentina.

Desde Bera Store acompañaron la iniciativa con un mensaje contundente: «Las Malvinas fueron, son y serán argentinas».

La publicación generó una gran cantidad de respuestas de los usuarios. «Necesito que esté en mi casaca», escribió una de las personas. Otra comentó: «La Municipalidad o el Honorable Concejo Deliberante tiene que nombrarlos Comercio Ilustre».

«Recién fui, ya la puse y estoy orgullosa de llevarla en el pecho», expresó otra seguidora que se acercó al local.

Así, una propuesta comercial vinculada a la pasión por la Selección y al histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas se transformó en uno de los fenómenos virales posteriores al Mundial 2026.