Ráfagas y jornadas cálidas en la costa y en la cordillera durante el fin de semana largo en Neuquén y Río Negro

Por el traslado del Día de la Soberanía Nacional y un feriado puente, habrá un fin de semana extralargo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que se esperan jornadas cálidas y con ráfagas en la costa. Comunicó días ventosos en la cordillera de Neuquén y Río Negro.

Cómo estará el tiempo en Bariloche y San Martín de los Andes el fin de semana

En Bariloche, el viernes se espera una jornada con un cielo parcialmente nublado, con vientos leves. La temperatura rondará entre 5 y 23ºC. El sábado los vientos alcanzarán los 22 km/h. El sábado y domingo estará más caluroso, con máximas de 27ºC. En tanto, el lunes 24 de noviembre será un día con ráfagas de hasta 50km/h durante la tarde y noche.

En San Martín de los Andes, el pronóstico del SMN es similar. Se esperan las jornadas más calurosas desde el sábado al lunes, con ráfagas que llegarán el último día del fin de semana largo.

Ráfagas y viento en la costa en el fin de semana extralargo

En la costa rionegrina, el viernes se esperan chaparrones durante la noche. Para Las Grutas, hay pronosticado ráfagas de hasta 50 km/h. El fin de semana disminuirá el viento y estará algo nublado. Las temperaturas máximas serán de 26ºC el sábado y de 33ºC el domingo.

El lunes seguirá parcialmente nublado y aumentará la intensidad de las ráfagas. Llegarán hasta los 59 km/h.

Feriado y fin de semana extralargo

El Gobierno Nacional confirmó que el feriado por el Día de la Soberanía Nacional se trasladará, lo que generará un fin de semana largo de cuatro días este mes. El feriado, que conmemora la Batalla de Vuelta de Obligado del 20 de noviembre, se moverá del jueves 20 al lunes 24 de noviembre 2025.

Adicionalmente, el viernes 21 de noviembre fue designado como día no laborable con fines turísticos. De esta manera, el período de descanso comenzará el viernes 21 y se extenderá hasta el lunes 24 inclusive.