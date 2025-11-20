Fin de semana largo en Neuquén: así funcionará el Mercado Concentrador durante los feriados del viernes y el lunes

El viernes comienza oficialmente el primer y único fin de semana largo de noviembre 2025. Como suele pasar, los feriados pueden llegar a afectar los horarios de apertura de los distintos comercios y por este motivo el Mercado Concentrador de Neuquén informó cómo funcionará.

El Gobierno indicó que pese a los feriados del viernes 21 y el lunes 24, el Mercado Concentrado abrirá sus puertas en su horario habitual, es decir de 6 a 11.

Mediante un comunicado resaltaron que el fin de semana largo es «una excelente oportunidad para que quienes aún no conocen el mercado, o aquellos que por sus rutinas semanales no pueden asistir en el horario comercial», por esta razón abrirá para que todos «se acerquen a realizar sus compras de alimentos frescos, de calidad y a precios competitivos».

Polo agroalimentario regional: frutas, verduras y productos frescos de más de 100 productores locales

Ubicado sobre la ruta 7, kilómetro 5, en el Parque Industrial de Centenario, el Mercado Concentrador es el polo agroalimentario más grande de la región. Allí operan más de 110 puestos y 70 empresas, junto con más de 100 productores de Neuquén y Río Negro que ofrecen frutas, verduras y otros productos frescos.

El espacio está abierto tanto a comerciantes como a particulares, que pueden realizar sus compras en vehículo propio.

Además, cuenta con conexión directa mediante la Línea 2 de Cole, que llega hasta la puerta del predio con frecuencias diarias. Las unidades identificadas con el cartel MCN pueden ser seguidas en tiempo real a través de la aplicación @cole.neuquen.