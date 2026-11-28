La quinta edición de la Copa Aniversario de La Sarita Polo Club llega este sábado 28 de noviembre a su jornada decisiva en Centenario. Después de dos días de actividad, el encuentro tendrá su gran cierre con las finales de polo, la entrega de premios y una amplia programación de entretenimiento que se extenderá más allá de la competencia deportiva.

Fotos: Fabián Ceballos.

Con la participación de 17 equipos distribuidos en tres categorías, el evento se consolida como uno de los grandes encuentros del polo regional. La propuesta invita tanto a los aficionados a esta disciplina como a quienes buscan disfrutar de una jornada al aire libre, con buena gastronomía, música y actividades para compartir en familia o con amigos.

Copa Aniversario de La Sarita Polo Club: todos los partidos de este sábado

La programación deportiva de este sábado contempla diez encuentros. La final de la categoría medio está prevista para las 14:30, mientras que la definición de la categoría alto tendrá lugar a las 18.

Fotos: Fabián Ceballos.

Categoría bajo – Por puntos

11:00: Loitegui vs. Prima Multimedios.

11:30: La Sarita – Río Negro vs. Hilton Hotel.

Categoría medio

12:00: Ara Inmobiliaria vs. Feadar Dos Ríos.

13:00: Malma vs. Quinteros Aluminio.

14:00: Nippon Car vs. Covema.

14:30: Confluencia vs. Ferromundo (final).

Fotos: Fabián Ceballos.

Categoría alto – Americana

16:00: Box Rental vs. Global Farmacias.

16:30: Global Farmacias vs. Hoka.

17:00: Hoka vs. Box Rental.

18:00: Finning Los Vasquitos vs. La Sarita (final).

Juegos, sorteos y experiencias para toda la familia

Foto: Cecilia Maletti.

Más allá de lo que suceda dentro de la cancha, el predio contará con diferentes espacios recreativos y comerciales. Los visitantes podrán recorrer las propuestas de distintas marcas, participar de sorteos y disfrutar de actividades para todas las edades.

La agenda de este sábado incluye:

Carpa Ferromundo: juegos con premios, sorteos y demostración de herramientas.

Espacio Kids de Flipper Jugueterías.

Espacio Nippon Car.

HOKA + Birras y Barbas: «Vinilos & Amigos».

Ruleta de premios.

Paseo gastronómico.

Paseo de emprendimientos.

Shop La Sarita.

Streaming de Diario RÍO NEGRO.

Una amplia propuesta gastronómica para disfrutar al aire libre

La gastronomía será otro de los grandes atractivos de la jornada. El predio contará con diferentes alternativas para almorzar, compartir una merienda o disfrutar de un trago mientras se desarrollan los partidos.

Malma Resto, Gina, Cabrona, Fried Chicken, Cuore di Panna y 12 Veintiuno serán parte de la oferta gastronómica, que también incluirá gin y barras de tragos, entre otras alternativas.

El entorno natural del club será el escenario ideal para compartir una tarde distendida y disfrutar del espectáculo deportivo desde otro lugar.

Música en vivo y After Polo: cómo será el gran cierre

La música acompañará distintos momentos de este sábado. La apertura musical estará a cargo de DJ Juli Valenzuela, mientras que la programación también incluirá una presentación acústica.

Tras las definiciones deportivas y la ceremonia de premiación, llegará uno de los momentos más esperados de la jornada: el After Polo, encabezado por Cele Arrabal, que le pondrá el broche de oro a las tres jornadas de celebración en Centenario.

Copa Aniversario de La Sarita Polo Club: mirá las fotos de los partidos:

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Seguí la Copa Aniversario en vivo por Diario RÍO NEGRO

A partir de las 15, Diario RÍO NEGRO estará presente con una transmisión especial desde La Sarita Polo Club. La cobertura permitirá seguir la actividad deportiva, conocer a sus protagonistas y recorrer las diferentes propuestas gastronómicas, recreativas y musicales que forman parte del encuentro.

El streaming acercará todo el color de la última jornada de una celebración que reúne al deporte, la gastronomía y el entretenimiento en un mismo lugar.

Reviví la transmisión de Diario RÍO NEGRO del viernes: