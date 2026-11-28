La llegada del último mes del año invita a renovar las energías, agradecer por los logros alcanzados y proyectar nuevos objetivos. Entre las prácticas populares asociadas con el Feng Shui, se destaca un sencillo ritual con monedas que busca atraer la prosperidad económica antes de las fiestas.

La propuesta consiste en aprovechar el próximo martes 1 de diciembre de 2026 para realizar un gesto simbólico relacionado con la estabilidad financiera y la llegada de nuevas oportunidades.

Según difundió Radio Mitre, esta costumbre no requiere elementos especiales y puede realizarse en pocos minutos.

Cómo hacer el ritual de las monedas del 1 de diciembre

Para llevar adelante esta práctica se necesitan algunas monedas de uso corriente y un pequeño recipiente, aunque este último es opcional.

El procedimiento es sencillo:

Seleccionar algunas monedas y limpiarlas cuidadosamente. Ordenar y despejar el recibidor de la vivienda. Colocar las monedas en un pequeño plato cerca de la puerta principal. Pensar en los objetivos económicos y personales que se desean alcanzar durante diciembre.

Una variante consiste en acomodar las monedas sobre una base de arroz crudo, otro de los ingredientes tradicionalmente asociados con la abundancia.

Qué significa colocar monedas cerca de la puerta de entrada

En las interpretaciones populares del Feng Shui, la entrada de la vivienda representa el ingreso de la energía y las nuevas oportunidades.

Las monedas simbolizan los recursos económicos, la estabilidad y el deseo de que nunca falte lo necesario dentro del hogar.

Por eso, esta práctica también puede acompañarse con una intención relacionada con el ahorro, el crecimiento profesional o la concreción de algún proyecto pendiente.

Cómo preparar la casa para recibir diciembre con buenas energías

Además del ritual de las monedas, existen otras recomendaciones inspiradas en esta filosofía oriental para comenzar el último mes del año:

Ventilar los ambientes y permitir el ingreso de luz natural.

Retirar los objetos rotos o que ya no se utilizan.

Mantener despejada la entrada de la vivienda.

Incorporar plantas y elementos naturales.

Dedicar unos minutos a agradecer por los logros alcanzados durante el año.

Aunque no existe evidencia científica de que estos rituales atraigan dinero, su significado simbólico puede convertirse en una oportunidad para reflexionar, organizar las finanzas y recibir diciembre con una actitud positiva de cara al 2027.