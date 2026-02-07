Fotos | Sorteos, juegos y el sueño del 0KM: el stand de Diario RÍO NEGRO protagonista en el día 2 de la Fiesta de la Confluencia 2026

En medio de la multitud que recorre la Isla 132, el stand de Diario RÍO NEGRO logró consolidarse como una pausa necesaria y entretenida. Lejos de ser un espacio estático, el espacio se transformó en la segunda jornada de la Fiesta de la Confluencia 2026 en un centro de interacción constante, donde el público es el verdadero protagonista.

La propuesta de este año apuesta fuerte a la participación e intercambio con nuestros lectores. Por eso, una de las actividades que más entretuvo fue el «Muro de Palabras». Grandes y chicos se sumaron al desafío de jugar al editor por un rato: con imanes gigantes, armaron oraciones, titulares creativos y mensajes divertidos utilizando las palabras que identifican la marca y la región.

Foto: Florencia Salto.

El fanatismo también tuvo su lugar. En la previa y durante de los shows de Roze, FMK, Ángela Torres y Luck Ra, los visitantes aprovecharon los carteles gigantes dispuestos en el stand para escribir dedicatorias y mensajes de aliento a sus artistas favoritos.

Si bien la clásica Ruleta mantuvo su ritmo entregando premios instantáneos, el gran imán de la tarde-noche fue la chance de ganar uno de los dos Toyota Yaris 0KM por el 114° Aniversario. Los visitantes aprovecharon para depositar sus cupones —que se consiguen exclusivamente con la edición papel— para participar del gran sorteo del próximo 30 de abril.

