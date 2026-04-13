Fuerte choque en un peligroso cruce de la Ruta 22 en Roca este lunes: una mujer fue hospitalizada

Un fuerte choque se produjo este lunes 13 de abril sobre la Ruta 22 en General Roca. El siniestro ocurrió en un peligroso cruce y dejó como saldo una conductora que requirió ser trasladada al hospital.

Según informó el comisario Roberto Torres a Diario RÍO NEGRO, el incidente vial sucedió después de las 18, en la intersección de la ruta con la calle Damas Patricias.

Allí, una mujer a bordo de una motocicleta 110 cc. que intentaba cruzar la ruta fue impactada por una Renault Duster Oroch que circulaba con dirección a Allen.

Foto: Juan Thomes.

Producto del siniestro, la mujer que iba a bordo de la camioneta fue trasladada al hospital. Si bien se desconoce su parte de salud, testigos indicaron a este medio que iba consciente.

Otro choque en el peligroso cruce de la Ruta 22

Este siniestro se suma al reclamo de múltiples conductores que cuestionan la seguridad vial del cruce de la Ruta 22 con el histórico Puente Palmieri.

El cruce de la Ruta 22 en Damas Patricias es utilizado diariamente por vecinos del Barrio El Manzanar, Jockey Club, y también del sector de chacras circundantes y por parte de habitantes de la zona de Chacra Monte, que lo tienen como una vía de acceso rápido a la ciudad.

Allí, unos hierros retorcidos -que se emparentan con un abrelatas- ofician de guardrail del puente que no tienen banquina y que obliga a realizar arriesgadas maniobras para cruzar de sur a norte y viceversa.

A principios del 2025 el Municipio de Roca solicitó la «urgente solución del problema» que presenta esa intersección por la alta peligrosidad del cruce, se indicó desde la gestión de María Emilia Soria.

El planteo surgió de los reiterados reclamos de vecinos y vecinas que transitan por la zona y perciben el peligro diariamente, así como del aumento de accidentes registrados en el último año.

Este cruce se encuentra en cercanía de una obra denominada “Redes Conexas” que se ejecutaba en 2023 en el tramo de calle Damas Patricias desde Ruta 22 a calle Alsina y tenía como objetivo mejorar la seguridad vial del acceso, con la consecuente puesta en valor de este sector de la ciudad, se indicó desde la municipalidad de Roca.

«Luego del cambio de Gobierno nacional, esa obra quedó paralizada por falta de pago del Estado Nacional, sin perspectivas de continuidad y sin respuestas ante las solicitudes de finalización presentadas por el Municipio», se indicó.

entro de las propuestas del municipio para mejorar la seguridad de la intersección, está la instalación de derivadores o la semaforización del cruce.

Desde la municipalidad se recordó que desde «Vialidad Nacional se intentó endilgar al Municipio la voluntad de paralizar la ampliación de la Ruta 22, eludiendo así la responsabilidad real del organismo como garante de la seguridad en la Ruta y sus intersecciones».

Sí se reconoció desde el municipio que preside María Emilia Soria que «a la fecha, se han realizado tareas de mantenimiento y ampliación de la calzada que resultan muy útiles dado el nivel de deterioro que presentaba la ruta. Sin embargo esos trabajos no resuelven el problema de la alta siniestralidad de los cruces, puntualmente el de Damas Patricias».