Convulsionó y murió un hombre durante un partido de fútbol en Cipolletti este sábado: tenía 57 años

Un trágico hecho ocurrió este sábado en la ciudad de Cipolletti. Un hombre murió mientras jugaba un partido de fútbol con sus amigos. Tenía 57 años.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes judiciales, el caso ocurrió en horas de la tarde en una cancha del Complejo Duronia, ubicado sobre la Avenida de la Circunvalacion Presidente Arturo Umberto Illia.

Allí, uno de los jugadores tuvo una convulsión mientras jugaba al fútbol de forma amatéur. Los amigos que también estaban disputando el partido, lo trasladaron inmediatamente en un vehículo particular hacia el hospital.

Sin embargo, cuando fue atendido por los profesionales médicos confirmaron su deceso. La víctima tenía 57 años.

Hallaron el cuerpo de un hombre en el canal de riego en Guerrico

Durante la tarde de este sábado, un cuerpo fue hallado en el canal de riego a la altura de Guerrico. Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, pertenece a un hombre de 39 años, quien habría protagonizado un robo en la noche del viernes y para escapar se arrojó al canal, donde perdió la vida.

De acuerdo a la información brindada por la fiscalía, la víctima era oriunda de Choele Choel, de apellido Morales. La Policía informó que era el hombre se encontraba en situación de calle. Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado a la morgue de General Roca para realizar la autopsia.

La Policía precisó que cerca de las 15:30 se recibió un llamado por parte de los Bomberos Voluntarios de Allen, que alertó sobre el hallazgo de un cuerpo en el canal grande.

Un efectivo se trasladó al sector y entrevistó a uno de los bomberos, quien explicó que vieron el cuerpo de Morales «a unos 100 metros al este del tomero sobre la margen norte del canal».

Luego del avistamiento, los bomberos retiraron el cuerpo y dieron aviso a la línea 911. Las autoridades buscan establecer fehacientemente las causas de la muerte. Los hechos sobre el presunto robo aún no fueron esclarecidos.