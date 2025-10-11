Fuga de gas, explosión y principio de incendio en una toma de Neuquén: un hombre resultó herido

Un grave accidente ocurrió este sábado a la tarde en Neuquén. Por una presunta fuga de gas de una garrafa, se ocasionó una explosión dentro de una vivienda que derivó en un principio de incendio. El propietario de la vivienda resultó herido y fue hospitalizado.

Según precisó el comisario Juan Molina a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió cerca de las 16.30 en una casa ubicada sobre la calle Nordenstrom, en la toma Eucalipto.

De acuerdo a los primeros indicios que pudieron recopilar desde el cuerpo de Bomberos, el incidente se produjo por una explosión por fuga de gas de una garrafa dentro de la propiedad.

«Generó múltiples focos de procesos de combustión tanto en una de las habitaciones, cocina, comedor; y también provoco la rotura de una pared, en la parte superior a la puerta principal», detalló.

Los efectivos procedieron a extinguir los focos de incendio, mientras que la única persona que estaba en el interior en el momento de la explosión ya había sido retirada de la vivienda y estaba siendo asistida por familiares y vecinos.

Molina informó que se trataba de un hombre mayor de edad, quien registraba quemaduras en distintas partes del cuerpo y que fue trasladado por el SIEN al hospital Castro Rendón.

Qué se sabe de la explosión y principio de incendio en una toma de Neuquén

Por otra parte, la vivienda -construida de material- registró daños parciales y la mayor parte afectada fue el frente de la vivienda por la explosión.

Si bien restan las pericias finales, en principio todo se habría generado por una fuga de gas que se concentró en el ambiente y luego tomó contacto con alguna fuente térmica, lo que produjo la explosión.

«Eso hace una nube de fuego que se apaga rápidamente», señaló Molina y añadió que cuando llegó el móvil encontraron otra garrafa en el exterior de la vivienda, la cual habría sido retirada del interior por parte de las primeras personas que intervinieron en el lugar.

Mientras tanto, desde bomberos tuvieron que apagar los sectores en los que había quedado elementos encendidos para evitar que se propague.