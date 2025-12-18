El estado de salud de Christian Petersen: qué es la fibrilación auricular que padece el chef

El chef Christian Petersen permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de sufrir una descompensación cardíaca durante una excursión en el Sur del país. El episodio ocurrió mientras realizaba una actividad de montaña, momento en el que comenzó a sentirse mal y debió ser asistido por un operativo de rescate.

Según la información médica conocida hasta el momento, Petersen presentó un cuadro de fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que requiere control y monitoreo permanente, especialmente en un contexto de esfuerzo físico y altura.

Cuál es el estado de salud del chef

El cocinero, de 56 años, continúa bajo observación médica estricta, con seguimiento constante de su evolución clínica. De acuerdo con lo trascendido, los profesionales evalúan su respuesta al tratamiento antes de avanzar con un eventual traslado a un centro de mayor complejidad.

La situación generó preocupación en el ambiente gastronómico y televisivo, donde Petersen es una figura muy reconocida por su rol como jurado en El gran premio de la cocina y por su extensa trayectoria profesional.

Qué es la fibrilación auricular

La fibrilación auricular es una de las arritmias cardíacas más frecuentes. Se produce cuando las aurículas del corazón laten de manera irregular y desordenada, lo que provoca un ritmo cardíaco acelerado e ineficaz.

Entre los síntomas más habituales se encuentran:

Palpitaciones.

Falta de aire.

Cansancio extremo.

Mareos o sensación de desmayo.

Dolor en el pecho.

En algunos casos, puede presentarse sin síntomas evidentes, lo que dificulta su detección temprana.

Por qué requiere control médico

Cuando no es tratada adecuadamente, la fibrilación auricular puede favorecer la formación de coágulos, aumentando el riesgo de accidentes cerebrovasculares u otras complicaciones cardiovasculares. Por ese motivo, el abordaje médico suele incluir medicación para regular el ritmo o la frecuencia cardíaca, controles constantes y, según el caso, tratamientos específicos definidos por especialistas.

Un cuadro que exige reposo y seguimiento

En situaciones de estrés físico, como el esfuerzo en altura o la actividad intensa, este tipo de arritmia puede agravarse, lo que explica la necesidad de internación y monitoreo intensivo en el caso de Christian Petersen.

Mientras continúa su recuperación en San Martín de los Andes, el foco está puesto en la estabilización del ritmo cardíaco y en su evolución clínica, a la espera de nuevos partes médicos que permitan evaluar los próximos pasos de su tratamiento.