Cámaras, drones y una red secreta: el operativo burbuja para garantizar la seguridad en la Fiesta de la Confluencia 2026

Fiesta de la Confluencia 2026: el festival más esperado llega con un operativo inédito que blindará Neuquén día y noche.

Neuquén está a horas de comenzar a vivir cuatro días de fiesta masiva, pero detrás del escenario y los recitales se activará un dispositivo de seguridad nunca antes visto en la ciudad. La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, que comienza este jueves en la Isla 132, estará bajo un operativo especial que promete «blindar» el predio con tecnología de última generación y control permanente.

Un despliegue policial histórico en la Isla 132

El dispositivo de seguridad diagramado para el evento contará con 755 efectivos policiales trabajando de manera ininterrumpida durante las 24 horas, con presencia en accesos, dentro del predio y en las zonas aledañas.

El objetivo principal es garantizar prevención, control y una respuesta inmediata ante cualquier incidente, en un contexto de alta concurrencia de público.

Videovigilancia total: 115 cámaras y resolución 4K

Uno de los puntos más impactantes del operativo será el sistema de videovigilancia de última generación.

Dentro del predio se instalaron 53 cámaras, pero el despliegue completo alcanza 115 dispositivos si se consideran los alrededores, cubriendo desde calles Pampa hasta Tronador y desde El Chocón hasta la Isla 132.

Las cámaras combinan equipos fijos y domos móviles, con fibra óptica, visión nocturna y resolución 4K, monitoreadas en tiempo real.

Monitoreo en vivo desde un camión táctico

El control se realizará de manera simultánea desde el Centro de Monitoreo de la Policía de Neuquén, con 43 operarios especializados.

Además, se instalará un camión táctico cerca del Centro de Convenciones Domuyo, que permitirá coordinar una respuesta rápida y directa dentro del predio.

La «burbuja táctica»: la red exclusiva que evitará colapsos

Entre las principales innovaciones se destaca la puesta en funcionamiento de una “burbuja táctica”, un sistema de comunicaciones exclusivo para seguridad.

Esta red garantiza conectividad estable incluso cuando los servicios comerciales de telefonía 4G y 5G se saturan, algo habitual en eventos masivos.

Funciona sobre una frecuencia exclusiva obtenida mediante licitación ante Enacom, con un radio de cobertura de entre 10 y 15 kilómetros, similar al de una operadora móvil.

Drones en vivo y bodycams: vigilancia aérea y terrestre

Dentro de esta burbuja operarán drones con transmisión en vivo en calidad 4K, brindando visualización aérea constante del predio.

A esto se suman cámaras corporales (bodycams) que portarán los efectivos policiales, permitiendo registrar y supervisar cada intervención en tiempo real.

El sistema está inspirado en experiencias internacionales aplicadas en regiones con características similares a Neuquén.

Tecnología móvil para zonas sin conectividad

El camión táctico no solo funcionará en la Confluencia: es una herramienta móvil capaz de trasladarse a lugares sin señal, como sectores cordilleranos.

Allí puede generar conectividad propia mediante internet satelital y transmitir imágenes hacia los centros de monitoreo.

Protocolos encriptados y respuesta inmediata

Ante cualquier incidente, el centro de monitoreo se comunicará de inmediato con el efectivo más cercano mediante comunicaciones digitales encriptadas.

Esto impide interferencias o escuchas de terceros y mejora la coordinación operativa en situaciones críticas.

Cobertura sanitaria: ocho puestos médicos y ambulancias

El operativo se complementará con una amplia cobertura sanitaria coordinada por el SIEN.

En el predio funcionarán ocho puestos médicos avanzados, incluyendo SIEN Pediátrico, con 40 profesionales disponibles de forma permanente.

Habrá hasta ocho ambulancias según el día, además de tres vehículos utilitarios para traslados rápidos.

Accesos, controles y recomendaciones para el público

Los ingresos estarán señalizados por calles Río Negro y Linares, con accesos diferenciados para mujeres, hombres y familias.

Desde la organización recordaron que está prohibido ingresar con alcohol, elementos inflamables, objetos cortopunzantes, reposeras, sombrillas o conservadoras.

Se recomienda hidratarse, usar protector solar y gorra, y extremar cuidados durante toda la jornada.

Quienes asistan en vehículo particular deberán no dejar objetos de valor a la vista y asegurarse de cerrar correctamente antes de ingresar.

En el caso de concurrir con niños y niñas, se solicita registrarlos en las globas de acceso, ya que el cuidado de los más chicos es un compromiso colectivo.