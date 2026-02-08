Guía de precios en la Fiesta de la Confluencia 2026: ¿cuánto sale comer y tomar en la Isla 132?

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 palpita su cierre. Desde el 5 hasta hoy, 8 de febrero, el predio de la Isla 132 en Neuquén se convirtió una vez más en el epicentro del entretenimiento regional, convocando a miles de personas. Más allá de la imponente cartelera de artistas, la oferta gastronómica es uno de los grandes atractivos, aunque este año requiere que los asistentes preparen el bolsillo.

Con una propuesta que incluye foodtrucks, puestos de emprendedores y diversas opciones al paso, los precios reflejan una amplia variedad según el plato y el sector. Acá te detallamos cuánto vas a necesitar para cenar y brindar mientras disfrutás de los espectáculos.

Precios en la Fiesta de la Confluencia 2026: lo que cuesta comer y beber en la Isla 132

Como sucede en cada edición multitudinaria, las papas fritas lideran el ranking de lo más buscado. El cono de papas se consigue desde los $7.000 hasta los $14.000, dependiendo del tamaño y el puesto. Para quienes prefieren algo más completo, la bandeja de papas promedia los $14.000, mientras que las versiones gourmet como las papas bravas o con huevo trepan hasta los $22.000.

En el segmento de los sándwiches, el choripán se mantiene como una opción competitiva, oscilando entre los $15.000 y $18.000. Por su parte, las hamburguesas (que incluyen opciones veggie) parten desde los $14.500 y pueden llegar a los $19.000 en sus versiones más elaboradas.

Para quienes buscan algo más contundente, el lomito se ubica en los $18.000, el pollo frito en $23.000 y el sándwich de bondiola se posiciona como uno de los platos premium a $25.000.

Precios para hidratarse: de la gaseosa a los tragos de litro

Mantenerse hidratado durante las largas jornadas de música es fundamental. El agua mineral es la opción más económica, con un valor de $3.000, mientras que las gaseosas se encuentran entre los $4.000 y $5.000. La cerveza, un clásico de las noches de verano, tiene un costo base de $5.000.

Para quienes buscan bebidas de mayor tamaño o más elaboradas, los licuados de un litro varían entre los $12.000 (con agua) y los $14.000 (con leche). En tanto, los tragos de litro se comercializan en una franja que va de los $18.000 a los $20.000.

Opciones Sin TACC y sector emprendedor

La inclusión alimentaria también tiene su lugar dentro del predio. En el sector de Neuquén Emprende, los visitantes pueden encontrar alternativas para celíacos con precios más que accesibles.

Dentro de las opciones sin gluten, destacan las pizzetas a $4.000 y los alfajores artesanales a $4.500, permitiendo que todos puedan disfrutar de un snack en el paseo de compras y emprendedores que complementa la experiencia de la fiesta.