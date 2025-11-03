Paso fronterizo con Chile: Neuquén reactivó una obra eléctrica clave para el turismo en la temporada de verano

El Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) retomó los trabajos para electrificar el paso fronterizo Mamuil Malal, uno de los más transcurridos para cruzar a Chile. El proyecto buscará mejorar las condiciones para el turismo y las dependencias de la región fronteriza. El objetivo es culminar los trabajos antes de que finalice el 2025.

Cada año aumenta el registro de turistas procedentes del país trasandino y con mayor auge durante la temporada estival. La obra había quedado pendiente y ahora se ejecuta con recursos y personal propio. Buscan garantizar el servicio para la temporada de verano.

El presidente del EPEN, Mario Moya, confirmó que se espera concluir la obra antes del verano. «A partir de esta semana estará trabajando personal del Regional Sur y Zapala con el objetivo de poder electrificar el Paso antes de que termine el año«, indicó.

El cruce fronterizo sufre continuas demoras en su paso debido a inestabilidad y precipitación de nieve durante el invierno. El tendido eléctrico buscará aumentar la seguridad de los turistas y del personal aduanero.

Siempre que las condiciones climáticas acompañen, el trabajo en la zona sur de la provincia otorgará una ventaja para la visita de turistas y el funcionamiento de cada organismo de la zona. La realización partirá con los recursos de la provincia.

Paso Mamuil Malal en Neuquén: las obras se retoman luego de la temporada de invierno

Sobre los plazos de tiempo estipulados, el ingeniero mencionó: «Veremos si las condiciones climáticas y del terreno acompañan, ya que estamos trabajando en coordinación con Vialidad Provincial, la UPEFE y el gobierno provincial, que también ejecutan obras de pavimentación en esa zona».

Las obras de restablecimiento e instalación eléctrica son comunes en esta época del año. El gobierno provincial como también la Región de la Araucanía en territorio chileno predisponen recursos y trabajo tras la temporada de invierno, donde la región sufre de mayor presencia de tormentas y heladas bajo cero.

Durante la temporada de verano el horario de acceso de la aduana es de 8 a 20. “Principalmente en verano se registra un alto flujo turístico entre ambos países, por lo que esta obra es muy importante para fomentar el turismo y fortalecer el corredor que se articula con la Ruta Provincial 23, en línea con las acciones que lleva adelante el Gobierno provincial”, cerró Moya.