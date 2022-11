Habrá corte de ruta en Vaca Muerta si no hay confirmación sobre la obra de gas de Añelo

El grupo de vecinos anunció que podrían cortar la ruta, si para el miércoles no se avanza con los puntos acordados. Foto: (Archivo)

Vecinos de Añelo anticiparon que podrían cortar nuevamente la ruta el miércoles. La medida depende de que se firmen los proyectos para la obra de gas y que se dé una fecha de inicio de obra. Por otra parte, esperan que el EPEN comience a regular los planes de pago para las boletas de luz, que habían asumido, iban a ser sin intereses.

Un grupo de vecinos se encuentran realizando un seguimiento de los puntos que acordaron el pasado 24 entre el intendente, Milton Morales, y el presidente del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), Francisco Zambón, acerca de los elevados precios en las boletas de la luz y sobre la obra de red de gas para 180 familias.

Luego de haber cortado la ruta dos días seguidos, uno de los puntos que se había acordado es que desde el organismo provincial de energía se iban a realizar planes de pagos sin intereses, para aquellos vecinos que tengan que pagar facturas adeudadas con montos elevados.

Pese al acuerdo, Luis Castillo, vecino autoconvocado, mencionó a RÍO NEGRO que distintas personas se han acercado a las instalaciones del EPEN para realizar los pagos, pero “todavía no está la autorización para frenar los intereses”

Otro de los puntos que se había acordado, en este caso con el intendente Morales, es que se iban a firmar tres proyectos con nación para dar inicio a la obra de red de gas, que busca abastecer a unas 180 familias. Según señaló Castillo, al momento, no sólo no están firmados los proyectos, sino que tampoco enviaron la plata, por lo que no hay fecha de inicio de obra.

Por eso, los vecinos anunciaron que podrían cortar la ruta nuevamente en caso que para el miércoles no se haya avanzado con los puntos del acuerdo. «Todas las cosas que se han conseguido fueron a base de cortar la ruta, parece que es la única manera» indicó Castillo.