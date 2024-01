Hace 15 días que no tienen agua en un barrio de Roca: «Sentimos mucha impotencia y dolor»

Desde ayer, lunes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por temperaturas extremas en Neuquén y Río Negro y cientos de familias en Roca aún padecen la falta de agua en sus hogares para poder sobrellevar la ola de calor, en el barrio Fiske Menuco.

Hoy los vecinos de la ciudad expresaron nuevamente su malestar. Según David, un residente de la zona, son «400 familias» las afectadas.

«Te da mucha impotencia, bronca y dolor», expresó el hombre en una entrevista a Diario RÍO NEGRO. El vecino indicó que a pesar de que desde la Municipalidad hayan puesto un tanque a tan solo metros de sus casas, la falta de agua es constante.

Ariel, otro de los vecinos, explicó que está ubicado en un sector por donde no pasa la línea de agua y que desde el municipio reparten agua en un camión con una cisterna de agua potable. «Vienen dos veces por semana, a veces una y otras veces una vez cada 15 días. Hoy deberían haber venido y no hicieron«, contó.

Sin embargo, señaló que las familias que sí tienen el servicio padecen la falta de presión constantemente. Y sumó «los que están al margen norte directamente casi no les llega».

«Hoy a la mañana fuí al almacén y me encontré con un vecino que había puesto una línea de 200 metros de manguera para poder tener un poco de presión, está muy complicado», señaló.

Las familias muchas veces deben trasladarse a otros domicilios para poder higienizarse y comer. Con la ola de calor invadiendo sus hogares, la bronca y la carencia aumentan. Están cansados de no recibir respuestas frente a sus reclamos.

Sin respuestas

«Pararon la obra», dijo Ariel, quien apuntó que el plan de urbanización en el barrio que prevé la realización de obras de red de agua, cloacas, alumbrado público, red de media y baja tensión, conexiones domiciliarias, red pluvial, veredas y forestación, está «detenida».

«En mi caso la obra de cloacas y agua la dejaron a 12 metros de mi casa, sobre mi vereda y no me llegaron los caños«, contó.

Ante la falta del servicio, presentó una nota a la secretaria de Obras Públicas y el vecino tuvo la posibilidad de estar con ella. «Le mostré videos de cómo iba la obra y hasta dónde llegaron», recordó.

El vecino contó que la obra está parada. Foto: Gentileza.

Pero Ariel nunca recibió respuestas y actualmente sigue sin poder acceder a la red de agua potable.

«Yo vivo solo y a veces cuando no tengo agua para bañarme o cocinar me voy a la casa de mi hijo, mi mamá o algún amigo, pero las personas que tienen una familia no me quiero imaginar cómo la están pasando«, expresó enojado.