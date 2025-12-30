Hito en la Universidad del Comahue: más de 1.200 graduados, la cifra más alta de la última década

Once graduados en el acto de colación de diciembre 2025 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Foto: Florencia Bark.

Cada año son miles los ingresantes en las aulas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) de Río Negro y Neuquén con la meta de recibirse. Algunos inician y concluyen a término, otros se desvinculan por un tiempo y retoman más adelante, otro tanto -por distintas circunstancias- queda en el camino.

Este 2025 cierra con un balance positivo y un pico de graduados. Con la entrega de 1.273 diplomas de carreras de grado, posgrado y pregrado; cada estudiante con su historia y singular trayectoria, logró llegar a la meta luego de transitar su propio proceso académico.

Según los registros de la Secretaría Académica, se entregaron 829 títulos de grado, 122 de posgrado y 322 de pregrado en los tres turnos de actos de colación del año.

Desde la universidad, informaron que 1.273 es la cifra más alta de los últimos diez años. Hasta ahora la más elevada había sido en 2019, con 1.131 diplomas. Y la más baja fue en 2020, año de inicio de la pandemia de covid-19 y el aislamiento obligatorio, con 780 egresados en total. De 2024 a 2025, el aumento en la cantidad de egresados fue del 16,3%.

Médicos y licenciados en Enfermería lideraron el ranking de nuevos profesionales en la región y las facultades de la ciudad de Cipolletti encabezan el podio de diplomas entregados.

Diario RÍO NEGRO dialogó con la secretaria académica de la UNCo, Teresa Braicovich, quien habló sobre el detrás de la fría estadística. La ingeniera civil y magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas, aseguró que el salto en la cantidad de graduados se registró principalmente en carreras de pregrado y grado.

Entrega de diplomas en la Facultad de Roca.

En cambio, en las carreras de posgrado, se mantienen las cifras en los últimos años ya que hubo 96 graduados en 2022, 163 en 2023, 141 en 2024 y 125 en 2025.

En total, en la última decada (2016-2025) se recibieron 10.355 personas de las distintas carreras universitarias en todo el territorio, un promedio de 1035 al año. Estos datos revelan que el 2025 fue un año por encima de la media, sin dudas, superador.

Por otro lado, en cuatro años (2022 a 2025) hubo 525 egresados en carreras de posgrado que se dictan en la UNCo.

Universidad del Comahue: acompañar las trayectorias, una política clave

Teresa Braicovich explicó que el aumento en la cantidad de graduados este cierre de ciclo tiene que ver con múltiples aristas.

«Cada unidad académica trabaja con distintas políticas de permanencia y de egreso, en algunas se dictaron talleres y se hizo un acompañamiento a estudiantes para que presenten las tesis, trabajos finales de carrera». Teresa Braicovich, secretaria académica UNCo.

Entre las políticas que permiten lograr estas cifras la referente aseguró que -en términos generales- desde la sede central y cada asentamiento se realizan estos trabajos de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles. Se suma a esto, que hay nuevas carreras que tienen sus primeros egresados en 2024 y 2025.

Una de las metas de la Secretaría Académica es brindar ese «acompañamiento» en las distintas etapas de las trayectorias sobre todo en los primeros años, mediante la creación de espacios disciplinares, tutores pares en todas las unidades académicas, talleres, cursos disciplinares y pedagógicos.

Además, desde el Consejo Superior se aprobaron proyectos presentados por el claustro estudiantil que ayudan a su desempeño curricular, según comentó la referente académica quien además es directora de proyectos de investigación de tesistas y becarios.

Universidad del Comahue: cada vez más profesionales de la salud

Las cinco carreras con más cantidad de egresados en 2025 son: Medicina (140 egresados), Licenciatura en Enfermería (136), Psicología (55), Profesorado en Nivel Inicial (51) y Contador Público Nacional (37), según las cifras de la UNCo.

Por otro lado, las cinco unidades académicas con mayor cantidad de egresos son: la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología ubicada en Cipolletti (152), el Complejo Universitario Zona Atlántica y Sur en Viedma (150), Facultad de Ciencias Médicas de Cipolletti (145), la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud (136) y la Facultad de Ingeniería (122), ambas en Neuquén Capital.