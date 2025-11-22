Honoris Causa para Luis Ovsejevich, el creador de la Fundación Konex

El abogado, docente, empresario y gestor cultural Luis Ovsejevich recibirá el título de Doctor Honoris Causa en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte decisivo al desarrollo cultural del país. La distinción se entregará el miércoles 26 de noviembre a las 18:30, en una ceremonia pública en el Aula Magna de la Universidad Maimónides.

Una trayectoria vinculada a la cultura desde sus inicios

Durante el acto tomarán la palabra el Dr. Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el Dr. Jorge Lerman, exjefe de Cardiología del Hospital de Clínicas. El presidente de la institución, Dr. Adrián Giacchino, será el encargado de entregar la distinción.

Nacido en Buenos Aires en 1941, Ovsejevich creció en un entorno familiar atravesado por la música y las artes. A los 19 años se recibió de abogado y ya había obtenido el título de profesor de piano. Inició su carrera docente a los 20 años y, a los 24, se desempeñaba como profesor adjunto en las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la UBA.

En 1969 creó la empresa Konex-Canon, desde donde impulsó diversas iniciativas culturales, como torneos internacionales de ajedrez. Esa experiencia fue el antecedente directo de su proyecto más importante: la Fundación Konex, creada en 1980.

Fundación Konex: cuatro décadas de referencia cultural

A lo largo de su historia, la Fundación Konex impulsó proyectos clave para la vida cultural argentina. Los Premios Konex, instaurados hace 44 años, distinguen cada año a las figuras más destacadas de diez grandes áreas del quehacer nacional. A ellos se sumaron iniciativas como el ciclo Vamos a la Música (1991), los Festivales Konex de la Cultura (2003-2005), el primer Centro Cultural Konex y la consolidación, desde 2006, de la Ciudad Cultural Konex, uno de los polos culturales más activos de Buenos Aires.

También creó el Festival Konex de Música Clásica (2015) y promovió proyectos de alcance público como la Experiencia Piazzolla (2016). En 2019 encabezó la restauración integral del Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA, uno de los espacios patrimoniales más relevantes de la ciudad.

Gestión pública e impacto internacional

Ovsejevich fue director general ad honorem del Teatro Colón durante las temporadas 1998 y 1999, reconocidas por su nivel artístico y la participación de figuras internacionales. Participó activamente en instituciones educativas y sociales, entre ellas el Rotary Club de Buenos Aires, donde fue presidente en 2017-2018.

En 2022 fue el único latinoamericano convocado por el Conservatorio della Svizzera Italiana (Lugano, Suiza) para exponer en el Foro de Filantropía Estratégica para las Artes.

Distinciones y legado

A lo largo de su trayectoria recibió numerosas distinciones, entre ellas el Premio Scopus de la Universidad Hebrea de Jerusalem, la condecoración Gratia Artis de la Academia Nacional de Bellas Artes y declaraciones de Interés Cultural de la Legislatura porteña. En 2023 fue reconocido como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

El otorgamiento del Doctor Honoris Causa representa un nuevo reconocimiento a una figura central de la gestión cultural argentina contemporánea y a su trabajo sostenido en la promoción del arte, la educación y la cultura a nivel nacional.