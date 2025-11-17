IMPACTA Neuquén 2025: 15 emprendimientos de triple impacto serán financiados por el Gobierno de Neuquén y Pluspetrol 

Este lunes se conocieron los 15 emprendimientos que serán financiados por IMPACTA Neuquén 2025, el Programa Neuquino de Desarrollo Emprendedor Sostenible. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de la Provincia de Neuquén, Pluspetrol Argentina y Fundación Empretec, tiene como objetivo fomentar el desarrollo de emprendimientos que generen ingresos económicos y un impacto positivo en el entorno social y ambiental.

El evento se realizó en el Salón Domuyo y contó con la presencia del Gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el Country Manager de Pluspetrol Argentina, Julián Escuder, quien expresó que “desde Pluspetrol estamos orgullosos de impulsar Impacta Neuquén con la Provincia y Fundación Empretec, es una oportunidad única para que los emprendedores de Neuquén desarrollen iniciativas con un enfoque en el impacto social y ambiental, fortaleciendo así la economía local y promoviendo un futuro sostenible”.

Este programa se implementa desde marzo de 2025 y combina actividades presenciales y virtuales a lo largo de la provincia, involucrando a oficinas de empleo locales y referentes del Ministerio de Trabajo, y cuenta con el apoyo técnico de Fundación Empretec.

Como parte del programa, los emprendimientos que acceden al financiamiento recibirán un asesoramiento adicional para implementar sus planes de negocio.

En qué consiste el programa IMPACTA Neuquén: los beneficios para los emprendimientos neuquinos

A partir de una convocatoria abierta se llevaron a cabo actividades presenciales en Neuquén Capital, Zapala, Chos Malal y San Martín de los Andes, con la participación de más de 350 emprendedores de toda la provincia.

El programa ofreció formación previa y se seleccionaron 25 emprendimientos que participaron en un taller intensivo (Taller EMPRETEC) en agosto en Chos Malal.

Como se trata de Emprendimientos de Triple Impacto, los proyectos promovidos abordan problemáticas sociales y ambientales mediante modelos de negocio sostenibles, priorizando energías renovables, prácticas de economía circular y criterios de inclusión social.

Cuánto dinero recibirán los emprendimientos seleccionados en IMPACTA Nequén

Pluspetrol ha destinado un aporte cercano a USD 250.000 para consultoría, viáticos y financiamiento de los emprendimientos seleccionados.

Este proyecto integra la estrategia de Responsabilidad Social de Pluspetrol, en la que lleva comprometidos USD 3 Millones de inversión social para la provincia de Neuquén durante 2025 en numerosos proyectos estructurados en los tres ejes que componen su estrategia de responsabilidad social: educación, producción y fortalecimiento institucional, complementando así su importante actividad como operador clave en el desarrollo energético de la provincia y del país.

Qué es Pluspetrol: la compañía internacional de exploración y producción de hidrocarburos

Pluspetrol es una compañía de energía privada, internacional e independiente con foco en exploración y producción de hidrocarburos. Tiene su origen en Neuquén Argentina, hace más de 45 años. Pluspetrol tiene presencia en Argentina –donde es el cuarto productor de gas y de petróleo-, en Perú –donde es el primer productor de gas y de petróleo–, en Ecuador, Estados Unidos, Países Bajos, y Uruguay.