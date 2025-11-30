Incendio en la central eléctrica de Bariloche: ya fue controlado, hay sectores de la ciudad sin luz

Un incendio se desató este domingo por la mañana en la Usina Pechón, central perteneciente a la Cooperativa de Electricidad Bariloche. El fuego, que comenzó cerca de las 7, afectó el techo de una de las áreas de esta planta térmica. Este incidente provocó cortes en el suministro eléctrico en varias zonas aledañas al barrio Ñireco, donde se localiza el edificio sobre la calle Mosconi al 600.

Ante la emergencia, según informaron medios locales, el personal de Bomberos Voluntarios del destacamento N°2 de San Francisco se movilizó de inmediato al lugar del siniestro. Fueron acompañados por efectivos policiales y personal de seguridad de la cooperativa local.

El rápido y coordinado despliegue operativo permitió contener las llamas en menos de una hora, iniciando posteriormente las tareas de extinción definitiva. «Por motivos que aún se encuentran en proceso de evaluación, el fuego se inició en una antigua planta de gas que, en el pasado, abastecía el funcionamiento de la usina», indicó Radio Con Vos.

Gentileza: Radio Con Vos.

La Usina Pechón opera como un sistema de reserva fría, activándose ante picos de demanda energética o interrupciones en la línea de alta tensión que abastece a la ciudad. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el foco ígneo, y se espera la realización de las pericias correspondientes. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas como consecuencia del incendio.