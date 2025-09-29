Incendio en Neuquén | Una familia hospitalizada por intoxicación: se olvidaron una olla en el fuego

Una familia de Neuquén fue hospitalizada este lunes por la madrugada por un principio de intoxicación. Fue luego de un incendio en una vivienda en barrio San Lorenzo. Ya recibieron el alta médica.

El comisario José Rivas, jefe de bomberos de la Policía, señaló que el hecho ocurrió alrededor de las 3, en una vivienda ubicada sobre calle Rafael Vázquez y Casimiro Gómez. «Era una vivienda de mampostería, de material. Con planta baja y primer piso», describió en diálogo con AM550.

Por qué se originó el incendio en barrio San Lorenzo de Neuquén

Rivas señaló que en la casa se encontraban el padre, la madre, y dos hijos. «La propietaria dejó una olla con aceite y comida sobre una hornalla encendida. Se ve que se olvidaron y se fueron una dormir. Afortunadamente se despertaron a tiempo y constataron que en el sector de la cocina había un humo generalizado y llamaron a los servicios de emergencia», informó.

Señaló que recibieron atención médica. Fue el personal del Sien y los trasladaron «de forma preventiva por el tema de intoxicación al hospital Heller». Ya fueron dados de alta.

«El fuego se circunscribió únicamente en la cocina y generó un humo generalizado para el resto de las habitaciones y el baño. Afectó también parte del techo», amplió Rivas.

Hubo un incendio en Toma 7 de Mayo de Neuquén

El comisario sumó que en otro hecho hubo un incendio en una casilla en Toma 7 de Mayo. Indicó que no se encontraba ninguna persona en el momento que se inició el fuego.

Se registraron daños materiales. Un vecino indicó que no tenía moradores.