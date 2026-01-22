Incendios en Chile: «Hay familias que no quisieron dejar sus hogares», el relato de Bomberos que asisten a la catástrofe

El país trasandino también se encuentra en plena lucha por los incendios forestales que ponen en jaque a localidades enteras y vecinos que deben abandonar sus hogares. En el centro y sur de Chile el fuego ya arrasó 40.000 hectáreas y dejó un saldo de 21 muertos.

En la 9° Región, diversos incendios se presentaron en la zona de Nueva Imperial, cerca de la ciudad de Temuco. En 72 horas se presentaron tres focos en el área que arrasaron, hasta ahora, un aproximado de 300 hectáreas. compañías de bomberos con un aproximado de 200 brigadistas y voluntarios se encuentran en las inmediaciones de los incendios para detener el avance de las llamas.

Hasta el momento, en aquella región no se registraron víctimas fatales, pero sí diversas familias desplazadas que debieron abandonar sus hogares y movilizarse a localidades periféricas a Temuco.

A su vez, el Gobierno de la Región de la Araucanía dispuso cuatro carros bomba para sustentar el combate hídrico en la zona. No se confirmó apoyo aéreo ni envío de aviones hidrantes provenientes del gobierno local o ayuda nacional.

Los incendios de este mes en Chile ya son catalogados como uno de los hechos catastróficos más grandes de la historia del País. Las últimas emergencias ígneas son:

2017 con 570.000 hectáreas

hectáreas 2023 con 430.000 hectáreas

hectáreas 2024 en Valparaíso con 92.000 hectáreas.

«Hay familias que no quieren dejar sus casas» el relato de un bombero de Temuco

Jorge Schwartz Fancelli es Bombero voluntario de la Tercera Compañía Germania, del cuerpo de Bomberos de Temuco. Debido a la alerta ígnea del país, realiza jornadas extensas en la región norte de Imperial contra el avance de los focos de incendio.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Fancelli mencionó que desde el lunes realizan horarios de 12 horas frente al fuego, en compañía de bomberos locales y demás voluntarios. En su zona se encuentran dos cuerpos de bomberos activos con la Clave 9 – 0 – 3 , el cual todo el personal disponible debe presentarse en sus respectivos cuarteles de manera urgente debido a una emergencia de gran magnitud.

Los 3 focos activos en la 9° Región, Chile

Con el avance del fuego, Fancelli estimó que se quemaron unas 85 casas alrededor de la zona, y que aproximadamente 250 personas tuvieron que dejar sus pertenencias, pero que no todos colaboraron desde un inicio: «Hay familias que no quieren dejar sus casas y tenemos que realizar ciertas maniobras en estos casos».

El bombero mencionó que se debe realizar un perímetro alrededor de la casa o lugar, sustentado por bomberos o camión hídrico para evitar que el fuego entre al domicilio ocupado.

Ante el cuestionamiento de cómo surgió el fuego en los diversos puntos del país, Fancelli mencionó que, al menos en la región donde él presta su servicio, los focos de incendio son provocados de manera natural: «Hay zonas con viento que sufren sequías y olas de incendios; debido a la dirección de las ráfagas, puede generarse cualquier fuego en algún lugar y puede ser un problema para las localidades próximas».